Der Grund für IT-Störungen bei Bahn-App und Website war eine Cyberattacke. Nach Angaben der Bahn laufen die Systeme wieder. Die Störungen der Auskunfts- und Buchungssysteme der Deutschen Bahn sind nach Unternehmensangaben auf einen Cyberangriff zurückzuführen. Inzwischen stehen die Systeme wieder zur Verfügung, wie die Bahn mitteilte. Über mögliche Urheber des Angriffs machte der Konzern keine Angaben. Schon am Nachmittag des 17. Februars hatte es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
