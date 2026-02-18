Wie schon beim MG4 Urban EV ist Österreich der erste Markt in Kontintental-Europa, auf dem die SAIC-Marke MG das neue E-SUV MGS6 EV anbietet. Das Modell ist ab sofort in drei Varianten zu Listenpreisen ab 34.990 Euro verfügbar. Das vollelektrische C-Segment-SUV ist MG-intern oberhalb des MGS5 EV positioniert und wurde im vergangenen Sommer zum ersten Mal angekündigt. In Großbritannien, dem ursprünglichen Heimatmarkt der Marke MG Motor, ist das Kompakt-SUV ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net