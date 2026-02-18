Der portugiesische Ladesäulenhersteller i-charging hat eine modulare Stromversorgungseinheit namens MAX mit bis zu 1,6 MW Leistung vorgestellt. Sie ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu acht E-Fahrzeugen mit dynamischer Leistungszuweisung. Die verfügbare Leistung soll das MAX-System mit einer Granularität von 50 kW auf die angeschlossenen Ladepunkte verteilen können, wie der Hersteller mit Sitz in Porto mitteilt. Das MAX-System nutzt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net