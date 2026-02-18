© Foto: OpenAIGlencore profitiert von seiner Kupferstrategie und kann für das Jahr 2025 starke Ergebnisse vorzeigen. Was steckt hinter dem Erfolg?Glencore meldete am Mittwoch, dass es 2025 einen Nettogewinn von 363 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 1,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 erzielt hat, wie Alliance News berichtet. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 321 Millionen US-Dollar, gegenüber 998 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz im Geschäftsjahr betrug 247,54 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 7,2 Prozent gegenüber 230,94 Milliarden US-Dollar, was die Rentabilität allerdings nicht steigern konnte. Der Umsatz lag damit über den Erwartungen der Analysten der First National …Den vollständigen Artikel lesen
