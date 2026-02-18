Anzeige
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
18.02.2026 13:03 Uhr
AUKTION/Bundesanleihe knapp überzeichnet

DJ AUKTION/Bundesanleihe knapp überzeichnet

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch eine Bundesanleihe mit Fälligkeit 2036 aufgestockt und dabei laut Bundesbank Schuldtitel im Umfang von 4,238 Milliarden Euro am Markt platziert. Die Transaktion war nur knapp technisch überzeichnet, die Nachfrage nicht sonderlich hoch. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 28. Januar: 

=== 
Emission      2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15 Februar 2036 
Volumen       5,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   6,197 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  4,238 Mrd EUR 
Marktpflegeumfang  1,262 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,5    (1,7) 
Durchschnittsrend. 2,73%   (2,85%) 
Durchschnittskurs  101,44  (100,44) 
Mindestkurs     101,43  (100,43) 
Wertstellung    20. Februar 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

