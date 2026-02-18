DJ AUKTION/Bundesanleihe knapp überzeichnet

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch eine Bundesanleihe mit Fälligkeit 2036 aufgestockt und dabei laut Bundesbank Schuldtitel im Umfang von 4,238 Milliarden Euro am Markt platziert. Die Transaktion war nur knapp technisch überzeichnet, die Nachfrage nicht sonderlich hoch. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 28. Januar:

=== Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15 Februar 2036 Volumen 5,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,197 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,238 Mrd EUR Marktpflegeumfang 1,262 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,7) Durchschnittsrend. 2,73% (2,85%) Durchschnittskurs 101,44 (100,44) Mindestkurs 101,43 (100,43) Wertstellung 20. Februar 2026 ===

