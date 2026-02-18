Auch die Cadence Design Systems-Aktie konnte sich in den letzten Monaten nicht der allgemeinen Skepsis gegenüber Technologiewerten entziehen. Doch mit einem Kursgewinn von +7% ist der EDA-Softwarehersteller zur Wochenmitte einer der Spitzenreiter im Nasdaq 100. Was steckt hinter dem Kursgewinn und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Hervorragende Zahlen und Prognosen Auslöser des heutigen Kursgewinns der Cadence Design Systems-Aktie war die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de