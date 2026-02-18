© Foto: Tobias Hase - picture allianceDer Tech-Milliardär und Mitgründer von PayPal und Palantir, Peter Thiel, hat sich vollständig aus der Ethereum-Treasury-Firma ETHZilla zurückgezogen. Wie aus einer aktuellen Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, haben Peter Thiel und die mit ihm verbundenen Investmentgesellschaften ihre Beteiligung an ETHZilla bis Ende 2025 vollständig verkauft. Im vorbörslichen Handel reagiert die ETHZilla-Aktie zeitweise mit einem Kursverlust von rund sieben Prozent und notierte nahe 3,20 US-Dollar. Damit liegt das Papier etwa 97 Prozent unter seinem Hoch von 107 US-Dollar aus dem vergangenen August, als das Unternehmen seine Neuausrichtung auf Ethereum ankündigte und die Unterstützung durch …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE