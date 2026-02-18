ERGO will bis zum Jahr 2030 1.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen, etwa 200 pro Jahr. Betroffen sollen vor allem Standardtätigkeiten sein. Der Düsseldorfer Versicherer setzt dabei auf natürliche Fluktuation, betriebsbedingte Kündigungen soll es bis Ende 2030 keine geben. Der Versicherer ERGO will in den nächsten fünf Jahren 1.000 Stellen abbauen. Laut einem Bericht im Handelsblatt will das Unternehmen bis 2030 jährlich etwa 200 Arbeitsplätze einsparen. Darauf habe man sich im Rahmen eines Interessenausgleichs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
