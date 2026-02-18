Weiterlesen...

Die Wall Street drehte sich gestern in erster Linie um sich selbst. Auf den schwachen Handelsauftakt folgte die Erholung im Tagesverlauf. Unterm Strich beendeten die Indizes den Handel wenig verändert. Das Ganze spielte sich bei überschaubaren Umsätzen ab und einem ausgeglichenen Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern in allen drei großen Indizes. Die Branchenrotation ist in vollem Gange. Big Tec wird weiterhin eher reduziert, aber in geordneten Bahnen. Indikativ: bei den M7 gab es drei Gewinner, drei Verlierer und einmal seitwärts. Den größten Gewinn konnte mit +3,2% Apple erzielen. Es ist das Unternehmen mit dem schwächsten KI-Exposure von allen M7. Auch das ist eine Form des Scare AI Trades und den gab es gestern auch hierzulande, konkret: