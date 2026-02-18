Der regionale Versorger SVO hat seine Ladestationen in der Region Celle-Uelzen erneuert. Die neuen Ladesäulen der SVO - größtenteils AC-Lader, aber auch einige DC- und HPC-Stationen - sind an insgesamt 23 Standorten zu finden. An sämtlichen Ladestationen ist die Ad-Hoc-Zahlung direkt über ein Kartenterminal möglich. Die Zahlung an einem Kartenterminal löst die alte Bezahlweise via QR-Code, Website und Paypal ab. Anders als viele andere Betreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net