© Foto: Md Mamun Miah - picture alliance / imageBROKER.comDer Smartwatch-Hersteller Garmin meldet Bestwerte bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen erhöht die Dividende und startet ein Aktienrückkaufprogramm.Garmin, Hersteller von Smartwatches und Multisportuhren sowie Navigationssystemen und GPS-Geräten, hat das Geschäftsjahr 2025 mit historischen Bestmarken abgeschlossen. Der Konzern steigerte den Umsatz im vierten Quartal auf 2,12 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der operative Gewinn kletterte um 19 Prozent auf 614 Millionen US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich auf 28,9 Prozent. Für das Gesamtjahr weist Garmin einen Rekordumsatz von 7,25 Milliarden US-Dollar aus. Das sind 15 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE