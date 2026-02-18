Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. ("Terra" oder das "Unternehmen") (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Januar 2026 eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % an den Uranminen Prospector & Freedom in Marysvale (Utah) geschlossen hat. Im Rahmen der anfänglichen Earn-in-Vereinbarung wird das Unternehmen insgesamt 750.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben (ausführliche Informationen zu den Earn-in-Bedingungen finden Sie in der Pressemitteilung vom 26. Januar 2026).

Alle in Verbindung mit diesen Vereinbarungen ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das über eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* auf der Lagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan verfügt, sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

"Greg Cameron"

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell und hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Ressource zwar nicht als aktuell, ist jedoch der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die Informationen für die Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Konzessionsgebieten und zur potenziellen Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven enthalten, die eintreten können oder auch nicht. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Realitäten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Wettbewerb in der Branche; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

mailto:info@tcec.energy

416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

1133 Melville Street, Suite 2700

Vancouver, BC V6E 4E5

http://www.tcec.energy

