Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 18.02.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.



Zusammenfassung:

Dank eines Veräußerungsgewinns von €2,3 Mio. aus dem Verkauf von ad agents erzielte ad pepper media (APM) im Geschäftsjahr 2025 ein Rekord-EBITDA von €7,2 Mio. (2024: €2,0 Mio., +258 % J/J). Allein im vierten Quartal erreichte APM - selbst bereinigt um den Veräußerungsgewinn - ein Rekord-EBITDA von €2,7 Mio., was einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr entspricht, auf das akquisitionsgetriebene Wachstum (solute einschließlich Checkout Charlie) zurückzuführen ist und 9% über unserer Q4-Prognose lag. Nach dem starken Q4- und Gesamtjahres-EBITDA sehen wir die wichtigsten Wachstumstreiber (Konsolidierung, weitere Akquisitionen, Internationalisierung, Synergien, Technologie) weiterhin intakt und glauben, dass das Geschäft von APM von einer verbesserten Konjunkturdynamik profitieren wird. Mit liquiden Mitteln in Höhe von €27,3 Mio. (2024: €24,2 Mio.) und kaum Verschuldung hat APM ihre starke Bilanz sogar noch verbessert und verfügt über reichlich Liquidität für weitere Akquisitionen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5. APM bleibt ein attraktiv bewertetes Wachstumsunternehmen (2026E EV/EBITDA: 7x). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 70%).



