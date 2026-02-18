Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.
Zusammenfassung:
Dank eines Veräußerungsgewinns von €2,3 Mio. aus dem Verkauf von ad agents erzielte ad pepper media (APM) im Geschäftsjahr 2025 ein Rekord-EBITDA von €7,2 Mio. (2024: €2,0 Mio., +258 % J/J). Allein im vierten Quartal erreichte APM - selbst bereinigt um den Veräußerungsgewinn - ein Rekord-EBITDA von €2,7 Mio., was einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr entspricht, auf das akquisitionsgetriebene Wachstum (solute einschließlich Checkout Charlie) zurückzuführen ist und 9% über unserer Q4-Prognose lag. Nach dem starken Q4- und Gesamtjahres-EBITDA sehen wir die wichtigsten Wachstumstreiber (Konsolidierung, weitere Akquisitionen, Internationalisierung, Synergien, Technologie) weiterhin intakt und glauben, dass das Geschäft von APM von einer verbesserten Konjunkturdynamik profitieren wird. Mit liquiden Mitteln in Höhe von €27,3 Mio. (2024: €24,2 Mio.) und kaum Verschuldung hat APM ihre starke Bilanz sogar noch verbessert und verfügt über reichlich Liquidität für weitere Akquisitionen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5. APM bleibt ein attraktiv bewertetes Wachstumsunternehmen (2026E EV/EBITDA: 7x). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 70%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: APM_GR-2026-02-18_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
2278166 18.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group