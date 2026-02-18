© Foto: Dall-EDer Abstand zwischen Kryptowährungen und Technologieaktien wächst. Laut Arthur Hayes könnte das ein frühes Warnsignal für eine KI-getriebene Kreditkrise sein.Der deutliche Kursrückgang von Bitcoin seit seinem Allzeithoch im Oktober 2025 könnte mehr sein als eine gewöhnliche Marktbewegung. Nach Ansicht von Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, signalisiert die aktuelle Entwicklung eine tiefere strukturelle Schwäche: Während Bitcoin seit Monaten fällt, bewegt sich der Nasdaq-100 Index weitgehend seitwärts - eine Divergenz, die laut Hayes auf eine bevorstehende Verknappung der US-Dollar-Liquidität und mögliche Verwerfungen im Kreditmarkt hinweist. Bitcoin notiert aktuell bei rund 67.500 …Den vollständigen Artikel lesen
