Berlin (ots) -Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:- AB 339 EUR P.P.-6 TAGE SIZILIEN INKLUSIVE FLUG Historisches Anwesen aus dem 19. Jahrhundert. Vom Pool blicken Sie auf das Tyrrhenische Meer. Die spätbarocken Städte des Val di Noto (Unesco-Welterbe) sind mit dem Auto in einer halben Stunde erreichbar. Inklusive Frühstück, Kochkurs und Aperitivo. Unsere Ersparnis gegenüber den Marktpreisen: 43 Prozent.- AB 459 EUR P.P.-INSELHOPPING AN KROATIENS KÜSTE Motoryacht für maximal 40 Passagiere. Eine Woche lang geht es durch die Adria, zum Beispiel nach Dubrovnik und in den Nationalpark Kornati. Halbpension ist inklusive. Der Marktpreis liegt für Termine im Mai bei 849 EUR. Club-Mitglieder sparen 390 EUR.- 199 EUR P.P.-ALLGÄU: WELLNESSAUSZEIT IM 5*-SUPERIOR-HOTEL Am Kurpark in Bad Wörishofen. Im Rahmen der Halbpension wählen Sie aus bayerischer oder französischer Küche. Inklusive Zugang zum 3000 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool. Wir sparen 57 Prozent im Vergleich zum Marktpreis.- AB 619 EUR P.P.-SUITE IM 5*-HOTEL AUF MALLORCA MIT FLUG Boutiqueresort in Son Servera an der Ostküste Mallorcas. Für Club-Mitglieder verhandelt: eine kostenfreie Massage und ein Upgrade in eine 50 Quadratmeter große Superior-Suite mit Balkon. Wir sparen 200 EUR gegenüber einer separaten Buchung von Hotel und Flug.Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.comÜber TravelzooWir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.