FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROCKPOINT GAS STORAGE A O79 CA7739151032
AB/FROM ONWARDS 18.02.2026 14:32 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROCKPOINT GAS STORAGE A O79 CA7739151032
AB/FROM ONWARDS 18.02.2026 14:32 CET
© 2026 Xetra Newsboard