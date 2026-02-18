Die Rally bei der Aktie von Hochtief geht in die nächste Runde: Mit einem Plus von 4,5 Prozent ist das Papier des Baukonzerns Spitzenreiter im MDAX. Durch den starken Kursanstieg, der durch einen weiteren milliardenschweren Auftrag aus Deutschland unterfüttert wird, notiert der deutsche Nebenwert erstmals über der Marke von 400 Euro. Ganz zur Freude von AKTIONÄR-Lesern.Hochtief konnte einen "bedeutenden" Rüstungsinfrastrukturvertrag unterzeichnen. Konkret soll der Baukonzern als Allianzpartner im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
