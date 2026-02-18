Die Börse steht an einem Wendepunkt. Nicht laut, nicht panisch - aber spürbar. Die Inflation bleibt zäh und geopolitische Risiken nehmen zu. In der Zwischenzeit manövrieren die Notenbanken zwischen Wachstum und Vertrauensverlust, während sich die Kapitalströme neu ordnen. Somit wird die Global-Macro-Investmentstrategie zur Königsdisziplin der neuen Börsenrealität.Gestern um 22:00 Uhr war es soweit: Die Deadline für die Einreichung der 13F-Filings lief aus. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten alle Großinvestoren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär