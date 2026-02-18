ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, gibt die Erweiterung seiner ProActive Recyclable RP-2000 High Barrier-Serie bekannt. Diese recycelbare Verpackungsplattform auf Faserbasis wurde entwickelt, um Marken bei der Umstellung von herkömmlichen, nicht recycelbaren Mehrschichtstrukturen mit hoher Barrierewirkung, wie Papier/Folie, Papier/metallisiertes Polyethylenterephthalat (METPET) und bestimmten Folienlaminierungen, zu unterstützen. Die RP-2000-Plattform bietet einen wirksamen Schutz vor Sauerstoff und Feuchtigkeit und eignet sich daher besonders für empfindliche Trockenlebensmittel wie Haferflocken, Müsli, Getreideflocken, Gewürze, Snacks, Trockenfrüchte und Nüsse.

"Um die wachsende Bewegung Fiberization of Packaging zu unterstützen und angesichts der zunehmenden Verbreitung von faserbasierten Strukturen ist es von entscheidender Bedeutung, dass ProAmpac die funktionalen Leistungsmerkmale von papierbasierten Materialien weiter ausbaut. Diese Technologien ermöglichen es Marken, auf recycelbare Verpackungen umzusteigen und gleichzeitig die erforderlichen Barriereeigenschaften, die Unversehrtheit der Verpackung und die Effizienz der Abfüllanlage zu gewährleisten", erklärte Hesam Tabatabaei, Chief Technology Officer bei ProAmpac.

Die RP-2000 High Barrier-Serie wurde für Flexibilität bei gängigen Verpackungsarten entwickelt und ist in verschiedenen Beutelformaten und als Rollenware erhältlich. Sie bietet eine konstant hohe Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer der Verpackung. Seine robuste Konstruktion bietet eine hervorragende Flex-Rissbeständigkeit und behält seine Barriereeigenschaften während der Handhabung und beim Falten bei. Darüber hinaus ermöglicht es hochwertige Druckergebnisse, sodass Marken unverwechselbare Designs auf naturbelassenem Kraftpapier, gebleichtem oder tonbeschichtetem Papier erstellen können.

"Die RP-2000 High Barrier-Plattform wurde entwickelt, um Marken eine sofort einsetzbare, recycelbare Lösung mit minimalen Anpassungen an den Abfüllanlagen zu bieten. Sie wurde erfolgreich auf einer superschnellen HFFS-Anlage getestet, die bis zu 900 Verpackungen pro Minute produziert", erklärt Adam Edinger, Global Innovation Engineer bei ProAmpac. "Sie bietet zuverlässige Leistung in einem faserbasierten Format, das den heutigen Erwartungen entspricht."

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine auf alle Interessengruppen zugeschnittene Ausrichtung. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

