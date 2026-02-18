Berlin (ots) -Heide Oestreich (57) übernimmt zum 1. März 2026 die Leitung der beiden rbb-Radioprogramme "radioeins" und "radio3". Die gebürtige Rheinländerin arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Journalistin und Redakteurin. Zuletzt war sie als Referentin in der Hauptabteilung Kultur tätig. rbb-Programmdirektor Robert Skuppin: "Heide Oestreich kennt beide Programme und den rbb sehr gut und bringt zugleich wertvolle Erfahrungen von außen mit. Sie ist eine leidenschaftliche Programm-Macherin. Beide Programme bilden die ganze Bandbreite künstlerischer, kulturpolitischer, popkultureller und gesellschaftlicher Positionen in Berlin und Brandenburg ab. Ich bin sicher, dass Heide Oestreich keine Scheu vor der Komplexität ihrer neuen Aufgaben hat, wünsche ihr und ihren Teams viel Glück und freue mich auf die Zusammenarbeit."Kerstin Freels, Leiterin der Hauptabteilung Kultur: Die Spannweite zwischen einem modernen Kulturradio mit Klassikschwerpunkt wie radio3 und dem urbanen Vollprogramm mit handverlesenem Pop wie radioeins klug und differenziert auszufüllen, ist keine leichte Aufgabe. Ich habe volles Vertrauen in Heide Oestreichs publizistische Kompetenz und freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit.Heide Oestreich: "Die Leitung der Programme "radio3" und "radioeins" ist eine echte Herausforderung in unserem sehr dichten Radiomarkt. Die beiden Kulturwellen haben sehr unterschiedliche Profile und Temperamente - und sind doch beide weit mehr als kulturelle Soundtracks. Sie stehen für einen weiten Kulturbegriff und sind debattierfreudig. Hier arbeiten zwei großartige Teams, deshalb nehme ich die Aufgabe gern an, diese Profile gemeinsam zu stärken und weiterzuentwickeln."Heide Oestreich ist 1968 in Bonn geboren. Sie studierte Politikwissenschaft und Germanistik an der FU Berlin und absolvierte die Evangelische Journalistenschule Berlin. Von 1999 bis 2015 war sie Redakteurin für Geschlechter- und Gesellschaftspolitik bei der taz, von 2001 bis 2003 zudem stellvertretende Ressortleiterin des Ressorts Inland.Daneben arbeitete sie als Autorin und Moderatorin, unter anderem für den rbb. 2015 wechselte Oestreich als Redakteurin und Kolumnistin zur Kulturwelle des rbb, rbbKultur, heute radio3. Seit 2021 arbeitet sie zudem als Referentin in der Leitung des Programmbereichs Kultur und der rbb Programmdirektion.Sie folgt auf Dorothee Hackenberg, die in den vorgezogenen Ruhestand eintritt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgPresse & InformationE-Mail: presse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6219426