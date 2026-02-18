Die TUI-Aktie gibt am Mittwoch um rund -2% auf 8,36 € nach. Interessiert es Anleger nicht, dass TUI-Chef Sebastian Ebel und andere Insider Aktien des eigenen Konzerns gekauft haben? Oder ist das ein Signal, das noch keiner richtig wahrgenommen hat? Vorstandsmitglieder aktiv Eine interessante Pflichtmitteilung über Insiderkäufe des Vorstands von TUI ist am Montag publik geworden, hat aber anscheinend bislang noch nicht wirklich Beachtung gefunden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de