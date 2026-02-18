Saskatoon, Saskatchewan--(Newsfile Corp. - 18 février 2026) - 1844 Resources Inc. (TSXV: EFF) (« 1844 » ou la « Société a le plaisir d'annoncer la nomination de Mlle Jade Guillemette au conseil d'administration.

Mlle Guillemette apporte une profondeur générationnelle d'expérience en investissement minier et en exploration. Issue d'une famille ayant une longue tradition dans le secteur, elle a développé une solide expertise en allocation de capital dans les ressources naturelles et en évaluation de projets. Elle occupe un poste de gestion chez Multi-Ressources Boréal, une société privée d'exploration minière, où elle participe directement à la gestion opérationnelle et à la supervision stratégique.

En plus de ses responsabilités opérationnelles, Mlle Guillemette participe activement à la gestion d'un portefeuille privé d'investissements miniers de plus de 20 millions de dollars. Son implication dans le déploiement de capitaux, l'évaluation des risques et le positionnement sectoriel procure à 1844 une perspective précieuse en matière d'investissement discipliné en exploration et de création de valeur à long terme.

M. Sylvain Laberge, président et chef de la direction de 1844 Resources, a déclaré :

« Au nom du conseil d'administration, je suis heureux d'accueillir Mme Guillemette au sein de la Société. Sa passion remarquable pour le secteur minier apportera une perspective nouvelle et une énergie précieuse à 1844 Resources, renforçant notre vision et soutenant la croissance à long terme ainsi que les objectifs stratégiques de la Société. »

La nomination de Mme Guillemette reflète l'engagement de 1844 à conjuguer leadership expérimenté et talents émergents du secteur, renforçant une structure de gouvernance alignée sur la croissance stratégique, la discipline du capital et l'avancement responsable des projets d'exploration.

À propos de 1844 Resources Inc.

1844 est une société canadienne d'exploration minière, spécialisée dans les métaux stratégiques et de transition énergétique, dans la région encore peu explorée de Gaspé, au Québec. Grâce à une équipe de direction expérimentée et à une approche visionnaire, 1844 vise à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires par la découverte et une croissance disciplinée.

INFORMATIONS PROSPECTIVES



Certaines déclarations contenues dans ce communiqué sont prospectives et reposent sur des hypothèses et attentes actuelles. Ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attend à », « prévoit », « pourrait », « devrait » ou similaires. Elles impliquent des risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige.

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS PAR LES FILS D'INFORMATION AMÉRICAINS

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/284325

Source: 1844 Resources Inc.