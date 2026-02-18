Ein Startup will Wasser nutzen, um Raketen ins All zu befördern. Der Treibstoff soll Raketen dabei nicht nur effiziente Flüge ermöglichen, sondern auch schnelle Manöver in der Not möglich machen. Wie das funktionieren soll und wann die Idee zum ersten Mal getestet wird. Zahlreiche Startups und Forscher:innen suchen nach alternativen Antrieben, um Raketen ins Weltall zu befördern. So gab es etwa japanische Wissenschaftler:innen, die Raketen per Kuhmist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n