Düsseldorf (ots) -Der Sonderfahrzeugbauer aus Schönebeck kann in den meisten der rankingrelevanten Aspekte punkten und wird als Top-50-Unternehmen im Bereich Fahrzeugbau in Deutschland ausgezeichnet.Das Siegel "Top-Mittelstand" von Die Deutsche Wirtschaft und Markt und Mittelstand fußt auf dem Ranking der wichtigsten Mittelständler Deutschlands und bewertet 39 Kriterien.Das Unternehmen Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG stellt Sonderfahrzeuge für Rettungsdienste, Krankentransporte, Notarzteinsätze sowie mobilitätseingeschränkte Personen her. Insgesamt werden hierfür 374 Mitarbeiter beschäftigt, womit sich das Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren zu einem den bedeutendsten mittelständischen Arbeitgebern in der Region Schönebeck und Umgebung entwickelt hat. Es ist nicht nur Innovationstreiber bei Fahrzeuglösungen im Rettungs-, Krankentransport- und Notarztdienst, sondern steht durch eine Vielzahl von unternehmerischen Partnerschaften auch in der regionalen Verantwortung.Punkten kann das Unternehmen zusätzlich im Bereich Nachhaltigkeit. Die Einsatzfahrzeuge von Ambulanz Mobile, zu denen auch vollelektrischen Modelle gehören, sind nicht nur modern, sondern auch nachhaltig und kraftstoffsparend konzipiert, immer mit Anspruch auf Sicherheit und Innovation. Beispielsweise besteht der herausnehmbare und zugleich zerstörungsfreie Innenausbau aus ABS-Kunststoff, der zu bis zu 60 % aus recyceltem Material besteht und nach dem Ende des Lebenszyklus der Fahrzeuge recycelt werden kann. Durch die modulare Bauweise wird zudem der Einsatz von Klebstoff reduziert, wodurch der Ausbau leicht, ressourcenschonend und schnell austauschbar ist.Zur Bestätigung der eigenen Ansprüche verfügt das Unternehmen über maßgebliche Zertifizierungen in den Bereichen Qualität, Nachhaltigkeit und Sicherheit.Neben der selbstgesetzten regionalen Verantwortung ist Ambulanz Mobile weit über die Landesgrenzen hinaus tätig und international auf Wachstumskurs. So bestehen unter anderem Kooperationen mit Partnern in Neuseeland, Singapur, Taiwan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiteren Ländern.Die Auszeichnung fußt auf der Listung von Unternehmen im Ranking Mittelstand 10.000, mit der die Deutsche Exzellenzprüfung zusammen mit den Medien DDW Die Deutsche Wirtschaft und Markt und Mittelstand in einem laufenden Prozess die bedeutendsten deutschen Unternehmen des Mittelstands auf neutraler Datenbasis ermittelt. Dazu werden 39 Indikatoren in unterschiedlicher Gewichtung erfasst. Berücksichtigt werden Unternehmen in mehrheitlich privatem deutschem Besitz bis zu einem Umsatz von einer Milliarde Euro.Mehr Informationen zur Auszeichnung: https://ots.de/tE3EbS