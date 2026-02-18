Anzeige
Mittwoch, 18.02.2026
Buffett, Tepper & Dalio: Palo Alto: Ausblick enttäuscht, SSR Mining: Starke Zahlen & Bayer: Zu früh gefreut?

Dienstag jubelten die Anleger noch bei Bayer, heute steht das Papier unter Druck. Was hat sich innerhalb von 24 Stunden geändert? Der angebotene Vergleich steht noch im Raum. Wie sollten sich Anleger positionieren?Thema des Tages: Guru-Trades Während Privatanleger über Konjunktur, Zinsen und geopolitische Risiken diskutieren, geben die großen Investoren regelmäßig einen seltenen Einblick in ihr Denken. Die Portfoliobewegungen von Warren Buffett, David Tepper und Ray Dalio im vierten Quartal 2025 werden deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hatte zuletzt enorme Cash-Reserven aufgebaut. In den Quartalen zuvor wurden vor allem …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
