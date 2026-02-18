

EQS-Media / 18.02.2026 / 15:39 CET/CEST

Green Bridge Metals bringt Pläne für das Phase-1-Bohrprogramm für "Serpentine" (Minnesota, USA) voran Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S), Green Bridge oder das Unternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die langfristigen technischen und betrieblichen Arbeiten zur Vorbereitung eines für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplanten Diamantkernbohrprogramms der Phase 1 auf seinem Kupfer-Nickel-Vorzeigeprojekt "Serpentine" ("Serpentine" oder das Projekt) im St. Louis County, Minnesota, USA, vorantreibt. Green Bridge Metals Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in etablierten Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Konzessionspaket von Green Bridge in Minnesota beherbergt Kupfer-, Nickel-, Kobalt-, Titan-, Vanadium- und Platingruppenelement-Mineralisierungen, die mit dem Duluth-Komplex in Zusammenhang stehen. Das Projekt "Serpentine" ist ein großes, für den Tagebau geeignetes Kupfer-Nickel-Sulfid-System im Duluth-Komplex, das unmittelbar an die Lagerstätten "NorthMet" und "Sunrise" von NewRange Copper Nickel (NewRange) angrenzt (Abbildung 2). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass "Serpentine" aufgrund seiner Größe, seines Gehalts, seiner Geometrie und seiner strategischen Lage eine der attraktivsten Entwicklungsmöglichkeiten für Kupfer und andere wichtige Mineralien im Duluth-Komplex darstellt, insbesondere angesichts der Kupfer- und Nickelpreise, die sich auf oder nahe ihrem Mehrjahreshoch befinden. "Serpentine" beherbergt eine vermutete Mineralressource ("MRE") von 279,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,37 % Cu, 0,12 % Ni und 0,007 % Co (0,53 % CuÄq) sowie zusätzlich 21,6 Millionen Tonnen in der Ressourcenkategorie angedeutet mit einem Gehalt von 0,46 % Cu und 0,16 % Ni (0,69 % CuÄq), wie im "NI 43-101"-konformen technischen Bericht des Unternehmens (Technischer Bericht) vom 14. Juli 2025 angegeben, der unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca 1 abgerufen werden kann. Das geplante Phase-1-Programm verfolgt drei zentrale Ziele: Erstens soll überprüft werden, wie wirtschaftlich die bereits bekannte Ressource ist. Diese basiert derzeit auf sogenannten "angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen". Die Bohrungen sollen helfen, die Datenbasis zu verbessern und mehr Sicherheit für künftige Entscheidungen zu schaffen. Zweitens möchte das Unternehmen untersuchen, ob neben Kupfer und Nickel auch weitere Metalle zum Gesamtwert beitragen können. Dazu zählen Metalle der Platingruppe sowie Kobalt, die bislang noch nicht vollständig berücksichtigt sind. Wenn hier zusätzliches Potenzial bestätigt wird, könnte sich der Gesamtwert des Projekts deutlich erhöhen. Drittens dient das Programm dazu, das Projekt so weit voranzubringen, dass innerhalb der nächsten 18 Monate eine erste wirtschaftliche Bewertung ("PEA") erstellt werden kann. Eine solche Studie ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur möglichen Entwicklung einer Mine. Programmübersicht 2026 Für die zweite Jahreshälfte 2026 sind etwa sechs bis zehn Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 2.000 bis 2.500 Metern geplant. Die Genehmigungen werden aktuell gemeinsam mit dem "Minnesota Department of Natural Resources" vorbereitet. Die operativen Vorbereitungen sind bereits weit fortgeschritten. Für die Durchführung wird voraussichtlich eine Bohranlage von "Foraco" eingesetzt, die derzeit auf einem anderen Projekt des Unternehmens arbeitet. Die geplanten Bohrtiefen orientieren sich überwiegend an früheren Bohrungen und liegen etwa zwischen 90 und mehr als 300 Metern. Zusätzlich sind moderne geophysikalische Messungen in den Bohrlöchern vorgesehen. Diese sollen helfen, die geologischen Strukturen besser zu verstehen, zukünftige Bohrziele genauer zu definieren und Risiken zu reduzieren.Ein Teil der Bohrungen kann außerdem doppelt genutzt werden: Nach Abschluss der Probenentnahme könnten einzelne Bohrlöcher für Grundwasser- und Umweltmessungen eingesetzt werden. Das erleichtert spätere Genehmigungsverfahren und liefert wichtige Basisdaten für technische Studien. Alle Proben werden umfassend auf mehrere Elemente untersucht. Ziel ist es, die Berechnung von Kupferäquivalent-Werten und möglichen Projekterlösen weiter zu verbessern. Parallel dazu wird geprüft, ob zusätzliche Metalle wie Platinmetalle oder Kobalt den Gesamtwert erhöhen können. Ein weiterer Vorteil des Projekts liegt in der vergleichsweise oberflächennahen Lagerstätte mit einem günstigen Verhältnis von Abraum zu Erz. In Kombination mit moderner Modellierung und den geplanten Untersuchungen kann dies dazu beitragen, technische Risiken frühzeitig zu verringern und die Projektentwicklung effizient voranzutreiben. Weitere Details zum Projekt "Serpentine" können der aktuellen Finanznachricht entnommen werden. Strategische Positionierung in Minnesota: Die günstigen Rahmenbedingungen - etablierte Infrastruktureinrichtungen, hochqualifizierte Arbeitskräfte und etablierte Bergbauvorschriften - machen Minnesota zum idealen Standort für die schnelle Entwicklung von Ressourcen. Die erfolgreiche Entwicklung dieser Ressourcen trägt unmittelbar zur nationalen Sicherheit und wirtschaftlichen Resilienz der USA bei - ein entscheidender Faktor in Zeiten globaler Lieferkettenrisiken. Green Bridge verfügt über Bergbaulizenzen im Bundesstaat Minnesota mit einer zentralen Betriebsanlage in der Duluth-Region. Die geografische Nähe zum Northmet-Projekt, das auf der Liste bundesweit prioritärer Mineralprojekte steht, könnte sich als strategischer Vorteil erweisen. Der Duluth-Komplex: Geologisches Potenzial Der Duluth-Komplex im Nordosten Minnesotas gilt als eine der größeren unerschlossenen Rohstoffprovinzen der Region. Die geologische Formation umfasst geschätzte Ressourcen von etwa 8 Milliarden Tonnen verschiedener Metalle, einschließlich Kupfer, Nickel und Edelmetalle. Die bisherigen Explorationsarbeiten haben folgende vorläufige Ressourcenschätzungen ergeben: Mineralressource: 45,1 Millionen Tonnen mit einem Titandioxid-Gehalt von 15% (TiO2)

Ilmenit-Vorkommen: 13,3 Millionen Tonnen (FeTiO3) Diese Zahlen basieren auf geologischen Untersuchungen und bedürfen weiterer technischer und wirtschaftlicher Validierung durch detaillierte Machbarkeitsstudien. Marktumfeld und strategische Einordnung Die Fokussierung auf den nordamerikanischen Markt erfolgt zu einem Zeitpunkt verstärkter politischer Unterstützung für die heimische Rohstoffproduktion. Diese Entwicklung könnte sich positiv auf die regulatorischen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren auswirken. Die nachgefragten Rohstoffe - insbesondere Kupfer, Nickel und Titan - profitieren von strukturellen Trends in der Elektrifizierung, erneuerbaren Energien und fortschrittlichen Fertigungstechnologien. Beste Einstiegsgelegenheit auf vergleichsweise niedrigem Bewertungsniveau Wenn die breite Masse das überproportionale Kurspotenzial von Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) erkannt hat, dürfte es für die nächsten Kursvervielfachungen schon zu spät sein. Denn der Kurs kennt seit Wochen eigentlich nur eine Richtung. Vor dem Hintergrund des umfangreichen Projektportfolios und des damit verbundenen Entwicklungspotenzials dürfte sich auch weiterhin ein attraktiver Einstiegszeitpunkt für mittel- bis langfristig orientierte Privatanleger ergeben.

- Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Green Bridge Metals Corp. und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte"). Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung. Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als "Verbreiter" bezeichnet). Interessen / Interessenskonflikte Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss. Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt. Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Emittent: Green Bridge Metals Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 16.01.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:50 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt. Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen. Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt. Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader. Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News