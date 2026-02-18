Straßburg (ots) -Für die ZDF/ARTE-Reihe "Sounds like Art" gibt der 17-fache Grammy-Preisträger Sting ein einzigartiges Konzert inmitten von Meisterwerken Rembrandts, Vermeers und Judith Leysters im Rijksmuseum in Amsterdam. Auf einer seltenen Gitarre aus dem 17. Jahrhundert lässt Sting seine Leidenschaft für die Alten Meister aufleben und feiert die Magie von Büchern und Literatur in der atemberaubenden Bibliothek des Museums. Zu Gehör bringt der Weltstar Stücke aus seinem Musical "The Last Ship" sowie zeitlose Klassiker aus seiner glanzvollen Karriere. Das Konzert ist ab dem 5. März online auf arte.tv sowie auf dem ARTE Concert Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/@arteconcert)abrufbar.Das ZDF/ARTE-Format "Sounds Like Art" lädt Musiker ein, inmitten von Kunstwerken in einem europäischen Museum zu spielen. In dieser Folge tritt Sting im Rijksmuseum Amsterdam auf. Im Mittelpunkt steht ein Akustik-Set in der Ehrengalerie des Rijksmuseums, wo Sting zwischen Meisterwerken von Rembrandt, Vermeer und Judith Leyster spielt. Sting ist derzeit mit seinem Herzensprojekt, dem Tony Awards nominierten Musical "The Last Ship", auf internationaler Tournee.Diese Folge umfasst Hits aus dem Musical, eine Hommage an Stings Heimat Nordostengland und die heute verlorene Tradition des Schiffbaus in seiner Geburtsstadt Wallsend. Sting erzählt Geschichten über die Entstehung des Musicals und spielt Klassiker aus seiner unglaublichen Solokarriere, darunter Songs seiner berühmten Band "The Police".Während das Kronjuwel des Rijksmuseums, Rembrandts "Die Nachtwache", restauriert wird, hat das Museum Sting eingeladen, einige Songs in dem einzigartigen Raum mit Glasfront zu spielen, in dem das Kunstwerk ausgestellt ist. Zu diesem Anlass spielt Sting eine seltene Gitarre aus dem 17. Jahrhundert, die dem Rijksmuseum als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurde und ursprünglich für den Kreis um Ludwig XIV., den Sonnenkönig, gebaut wurde.Stings Leidenschaft für das Lesen und Lernen ist weithin bekannt, und er zelebriert Bücher und die Kraft, die sie uns geben, mit einem Auftritt in der spektakulären Bibliothek des Rijksmuseums. Seine Neugier und Bereitschaft, sich selbst herauszufordern, kommen in dieser Sonderfolge von "Sounds Like Art" zum Ausdruck, einer Begegnung zwischen klassischer Kunst und klassischem Pop, die man sich nicht entgehen lassen sollte.Sting: Sounds Like Art, Rijksmuseum AmsterdamAb dem 5. März auf arte.tv und dem ARTE Concert Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/@arteconcert)TV-Ausstrahlung: Freitag, 27. März, 22.40 Uhr(ZDF/ARTE, klangmalerei.tv, 2026)Pressekontakt:Irina LehnertReferentin für Presse und PRirina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6219484