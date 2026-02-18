© Foto: AdobeStockDie Korrektur dominiert noch, doch erste Anzeichen deuten auf eine Wende und neue Kupfer-Rallye hin.Kupferpreis erreicht aktuell heiße Zone Der Ausflug des Kupferpreises in Richtung 6,50 US-Dollar mündete in einem veritablen Abverkauf. Mit aktuell 5,65 US-Dollar hat Kupfer eine eminent wichtige Unterstützungszone und damit potenzielle Wendezone erreicht. An der Zone 5,65 US-Dollar / 5,50 US-Dollar wird es sich wohl entscheiden, ob es bei einer Korrektur bleibt oder das Ganze in einem handfesten Crash münden wird. Kupfer kurz vor Wende Die Relevanz der genannten Zone wird im unteren Chart deutlich. Vor allem der Preisbereich von 5,50 US-Dollar präsentiert sich als stark ausgebaute …Den vollständigen Artikel lesen
