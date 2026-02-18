Die Bewertungen sind derart im Keller, dass selbst unter den Erwartungen liegende Zahlen nebst Ausblick gut verdaut werden. Die bereinigte EBIT-Marge im Q4 2025 lag bei nur 2,6 %. Prognostiziert für das laufende Jahr wird eine Marge von lediglich 3 bis 5 %. Das liegt im Mittelwert rund 180 Basispunkte unter dem, was der Markt (Konsens) erwartet hatte. Aber: Die Fähigkeit des Konzerns, trotz niedriger Margen weiterhin massiv Barmittel (zu generieren (Taxe 2025 ca. 4,6 Mrd. € und 2027 ca. 5,6 Mrd. €), wirkt als Sicherheitsnetz bei 56 Mrd. € Börsenwert.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 08.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Fondsmanager bleiben in "Risk on"-Stimmung
- FLNG-Boom: Zwei Titel in der Poleposition
- Hält die Unterstützung bei HEIDELBERG MATERIALS?
- Wechsel im America First Depot
