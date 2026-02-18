EQS-News: Mecademic Industrial Robotics / Schlagwort(e): Miscellaneous

Mecademic sichert sich strategische Finanzierung für globale Expansion



18.02.2026 / 17:10 CET/CEST

MONTREAL, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mecademic Inc., ein führender Anbieter von kompakten, hochpräzisen Industrierobotern, hat 21 Millionen CAD (ca. 15,3 Millionen USD) aufgebracht. Diese Investition wurde von Investissement Québec (IQ) geleitet, unter zusätzlicher Beteiligung von Export Development Canada (EDC) und der Business Development Bank of Canada (BDC). Strategisches Wachstum und globale Reichweite "Wir stehen vor einer Phase rasanten Wachstums im Bereich der Automatisierung", so Philippe Beaulieu, CEO von Mecademic. "Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unsere Produktpalette zu erweitern, unsere globale Präsenz zu stärken und unsere Führungsposition im Bereich der Mikroautomatisierung weiter auszubauen. Wir sind stolz darauf, die renommiertesten Marken der Welt zu unterstützen, wo auch immer sie tätig sind." Das Kapital wird Produktinnovationen und die internationale Expansion vorantreiben und gleichzeitig den Bau einer neuen Unternehmenszentrale finanzieren, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden. Diese Expansion folgt auf eine Phase robuster Leistung, in der Mecademic den Branchendurchschnitt kontinuierlich übertroffen hat. Das Unternehmen plant, diese Dynamik zu nutzen, indem es massiv in die Märkte in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum investiert. Präzisionsautomatisierung für Hightech-Branchen "Mecademic ist ein wichtiger Marktführer im Bereich Präzisionsautomatisierung mit Sitz in Quebec", sagte Bicha Ngo, Präsidentin und CEO von Investissement Québec. "Unsere Investition unterstützt die internationale Expansion des Unternehmens, hilft bei der Skalierung der Produktion und stärkt die Unternehmensführung, während Mecademic in die nächste Wachstumsphase eintritt." Die Nachfrage nach den Mikroautomationslösungen von Mecademic steigt in Branchen wie Elektronik, Optik, Medizintechnik und Biotechnologie. Die ultrakompakten Roboterarme des Unternehmens ermöglichen es Herstellern und Labors, schnelle und präzise Automatisierung in beengten Räumen zu integrieren, in denen herkömmliche Roboter keinen Platz finden. Gestärkte Führungsposition Seit 2022 hat sich Mecademic zu einem wachstumsorientierten globalen Unternehmen gewandelt. Die Unternehmensführung wurde durch die Ernennung von Dominique Jodoin zum Vorstandsvorsitzenden und David Massé zum CFO, der über umfangreiche strategische Finanzerfahrung verfügt, gestärkt. Das Gründungsteam leitet weiterhin die Kerngeschäfte: Jonathan Coulombe (CTO): Technologische Innovation.

Technologische Innovation. Éric Boutet (VP R&D): Produktentwicklung.

Produktentwicklung. Philippe Jacome (COO): Globale Aktivitäten.

Globale Aktivitäten. Ilian Bonev: Senior-Robotik-Berater. Informationen zu Mecademic Mecademic, mit Sitz in Montreal, Kanada, entwickelt und baut die weltweit kompaktesten und präzisesten Industrieroboter. Mit ihrer offenen Architektur und ihrem standardkonformen Design ermöglichen die Roboterarme von Mecademic Herstellern und Maschinenbauern die Automatisierung komplexer Prozesse auf engstem Raum, ohne dabei Abstriche bei Leistung oder Zuverlässigkeit machen zu müssen. marketing@mecademic.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2915969/Mecademic_Industrial_Robotics_Mecademic_Secures_Strategic_Fundin.jpg

