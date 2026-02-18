© Foto: Laura Brett - Sipa USATrotz Milliardenverlust und Kursrutsch stockt Strategy seine Bitcoin-Position erneut auf. Chairman Michael Saylor bleibt überzeugt: Der Krypto-Frühling kommt.Michael Saylor bleibt trotz fallender Kurse demonstrativ bullish für Bitcoin. "Wir befinden uns vielleicht mitten in einem Krypto-Winter, aber der Frühling kommt - und Bitcoin gewinnt", schrieb der Executive Chairman von Strategy auf X. In einem Interview mit Fox News legte er nach: "Es wird ein Frühling folgen und dann ein glorreicher Sommer." [twitter]2023871451049455743[/twitter] Auslöser der Aussagen war ein weiterer Zukauf. Zwischen dem 9. und 16. Februar erwarb Strategy 2.486 Bitcoin für rund 168,4 Millionen US-Dollar. Damit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE