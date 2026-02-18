Das einzige nationale Forschungsinstitut Japans für Informations- und Kommunikationstechnologie präsentiert in Halle 6, Stand F54 Live-Demos von drahtloser Übertragung im Terahertz-Band, KI-gesteuerter Kommunikation und modernen Sicherheitstechnologien

Das Nationale Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie (NICT) Japans führende öffentliche Forschungseinrichtung in diesem Bereich wird vom 2. bis 5. März 2026 auf dem Mobile World Congress 2026 (MWC) in Barcelona in Halle 6, Stand F54, vertreten sein.

Die Präsenz von NICT verdeutlicht Japans Führungsrolle bei Forschungs- und Entwicklungsinitiativen im Bereich Beyond 5G und 6G, die den wachsenden Einschränkungen der heutigen Mobilfunknetze begegnen, während der Datenverkehr und die Anzahl der vernetzten Geräte in Europa und weltweit kontinuierlich steigen. Mit fortschreitender Einführung von 5G erfordern neue Anwendungen wie KI-gestützte Dienste, Echtzeitanalysen und immersive Kommunikation eine höhere Kapazität, Stabilität und Ausfallsicherheit.

Auf dem MWC Barcelona 2026 wird das NICT in einer Reihe von Live-Demonstrationen modernste Technologien präsentieren, darunter Terahertz-Band-Funkübertragung für ultraschnelle Datenübertragung, KI-gestützte Ultra-Spot-Kommunikation und zuverlässige kybernetische Avatar-Fernsteuerung. Besucher können außerdem mehrsprachige Echtzeit-Kommunikationstechnologien und Sicherheitslösungen der nächsten Generation erleben, beispielsweise die Echtzeitüberwachung von Cyberangriffen oder eine quantenbasierte sichere Kommunikation.

Die Forschung und Innovation von NICT stützt sich auf drei strategische Grundpfeiler: CONNECT Förderung der digitalen Inklusion durch Beyond 5G/6G-Infrastruktur, EXPAND Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten durch KI und moderne Kommunikationstechnologien, und SECURE Aufbau von Vertrauen und Resilienz durch Cybersicherheitsüberwachung und Quantentechnologien.

Durch seine Teilnahme am MWC Barcelona 2026 möchte NICT die Kooperation mit der europäischen Industrie, Forschungseinrichtungen und politischen Entscheidungsträgern intensivieren und so zur Entwicklung einer besser vernetzten, sichereren und intelligenteren digitalen Gesellschaft beitragen.

Über das NICT

Das Nationale Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie (NICT) ist eine öffentliche Einrichtung in Japan, die für die Forschung, Entwicklung und umfassende Förderung des Bereichs Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zuständig ist. Das NICT ist darauf spezialisiert, Grundlagenforschung in innovative technologische Anwendungen zu überführen, und trägt so zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung einer prosperierenden, sicheren und vernetzten Gesellschaft bei.

Geleitet von der Philosophie Beyond human intelligence, co-create new standards for future society ("Jenseits von menschlicher Intelligenz neue Standards für die Gesellschaft der Zukunft setzen") engagiert sich das NICT für die Stärkung des Potenzials der Informations- und Kommunikationstechnologie, indem es neue Herausforderungen adressiert und mit wissenschaftlichen, industriellen und sozialen Gemeinschaften rund um den Globus zusammenarbeitet.

Mit einem vielfältigen Team aus Forschern und Experten leitet das NICT richtungsweisende Projekte, die von Quantenkommunikation und modernen Netzwerken bis hin zu Cybersicherheit und Post-5G-Technologien reichen, und entwickelt Lösungen, die das Wohl der Gesellschaft und die technologische Entwicklung fördern.

NICT-Stand beim MWC

Halle 6, Stand F54

NICT-Website zum MWC Barcelona 2026

https://www2.nict.go.jp/global2/mwcb26/

Über den MWC Barcelona 2026

https://www.mwcbarcelona.com/

Veranstaltungstermine

2. März (Montag) bis 5. März 2026 (Donnerstag)

8.30 bis 20.00 Uhr (am letzten Tag bis 16.00 Uhr)

Ort:

Fira Gran Via

Av. Joan Carles I, 64

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona, Spanien

Ansprechpartner bei Rückfragen:

NICT Global Alliance Department

E-Mail: nict_mwc_info@ml.nict.go.jp