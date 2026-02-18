Heute hat Safe Software, der Entwickler von FME, der All-Data-, Any-AI-Unternehmensintegrationsplattform mit umfassendem Support für räumliche Daten, bekannt gegeben, dass FME Flow nun im AWS Marketplace verfügbar ist. Unternehmen können dort mühelos Tausende von Softwarelösungen entdecken, ausprobieren, testen, kaufen, implementieren und verwalten, darunter vorgefertigte KI-Agenten und integrierungsfertige Tools alles an einem einzigen, zentralen Ort. Kunden von Amazon Web Services (AWS) können FME Flow nun direkt im AWS Marketplace kaufen, was die Rechnungsstellung und Beschaffung vereinfacht und einen schnelleren Zugriff auf die Datenautomatisierungsfunktionen von Safe Software der Enterprise-Klasse ermöglicht.

FME von Safe Software verbindet alle Daten, unabhängig von Datenvolumen, Speicherort und Typ. Mit FME Flow stehen Unternehmensanwendern zahlreiche Daten-Workflow-Services zur Verfügung und dank der Verfügbarkeit im AWS Marketplace können Unternehmen den Kauf und die Verwaltung von FME Flow direkt über ihr AWS Marketplace-Konto abwickeln.

"Angesichts einer zunehmend komplexen und fragmentierten Datenlandschaft gewinnen flexible Bereitstellungsmodelle immer mehr an Bedeutung. Sie ermöglichen es Kunden, Lösungen zu implementieren, die alle Daten unabhängig von Format, Speicherort oder Geschwindigkeit zwischen missionskritischen Diensten verbinden und in bestehende Arbeitsabläufe integrieren", so Don Murray, CEO von Safe Software. "Mit FME ist kein benutzerdefinierter Code mehr erforderlich und alle Daten können mit jeder KI verbunden werden. Dadurch werden Hindernisse beim Datentransfer beseitigt, sodass Teams schneller intelligentere Systeme entwickeln können."

Mit FME Flow können Benutzer Daten-Workflows operationalisieren, automatisieren, skalieren und planmäßig bereitstellen oder ereignisgesteuerte Automatisierungen, Echtzeit-Datenströme oder gemeinsam nutzbare No-Code-Webanwendungen erstellen. Dank des AWS Marketplace ist es jetzt einfacher denn je, FME Flow in bestehenden AWS-Umgebungen bereitzustellen. FME Flow verbindet sich in AWS-Umgebungen nativ mit AWS-Diensten wie Amazon Redshift, Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Aurora und Amazon Athena und ermöglicht so den direkten Datenzugriff und die Orchestrierung über AWS-Dienste hinweg.

Als Mitglied des AWS Partner Network (APN) schließt sich Safe Software einem globalen, aus 100.000 Partnern aus über 150 Ländern bestehenden Netzwerk an, die mit AWS zusammenarbeiten, um innovative Lösungen anzubieten, technische Herausforderungen zu bewältigen, Verträge abzuschließen und gemeinsamen Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://fme.safe.com/platform/aws-marketplace/.

Über Safe Software

Safe Software hat seinen Hauptsitz in Surrey, British Columbia, und ist der Entwickler von FME, der All-Data-, Any-AI-Integrationsplattform für Unternehmen mit umfassendem Support für räumliche Daten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und konzentriert sich seitdem darauf, Daten zum Leben zu erwecken. Ganz gleich, worin Ihre Herausforderungen liegen (räumliche Daten, Big Data, Stream Processing, Cloud-Migration oder Business Intelligence): Safe Software hilft Ihnen, mehr Zeit mit der Nutzung der Vorteile von Informationen verbringen zu können, anstatt sich mit deren Verarbeitung auseinanderzusetzen.

Weitere Informationen unter safe.com.

Über FME by Safe Software

Die FME Platform verfügt über integrierten Support für Tausende von Systemen sowie über 800 vorkonfigurierte Transformatoren, mit denen Benutzer benutzerdefinierte Integrationsworkflows erstellen und automatisieren können, ohne programmieren zu müssen. Über 20.000 Unternehmen weltweit vertrauen bei ihren Unternehmensintegrationslösungen auf die FME-Technologie. Über das internationale Partnernetzwerk von Safe Software kommt FME in über 120 Ländern weltweit zum Einsatz und wurde in mehrere Sprachen lokalisiert.

Weitere Informationen sind verfügbar unter fme.safe.com.

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Elan Paris

DGPR

elan.paris@dg-pr.com

+1 778 988 6525