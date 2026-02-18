Mercedes-Benz will 2026 mit einer straffen Kostenkur und einer Modelloffensive wieder zurück auf die Erfolgsspur. Wie das funktionieren soll, erklärt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer bei wO TV.Nach einem schwierigen Jahr 2025, das laut Experten als "Abhaken" galt, setzt der Konzern nun auf eine Rückkehr in das Einstiegssegment - konkret mit einer neuen A-Klasse, die künftig in Ungarn produziert werden soll, um Kosten zu senken. Laut Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center for Automotive Research hat Mercedes erkannt, dass die klare Trennung zwischen Elektro- und Verbrennermodellen nicht gut ankommt, weshalb künftig ein einheitliches Design mit unterschiedlichen Antrieben verfolgt …Den vollständigen Artikel lesen
