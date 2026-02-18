An der Wall Street verläuft derzeit eine klare Bruchlinie. Die großen Indizes wie S&P 500 und Dow Jones notieren zwar weiter in Schlagdistanz zu ihren Rekordhochs, doch unter der Oberfläche ist der Markt tief gespalten. Die entscheidende Trennlinie verläuft nicht zwischen Branchen, sondern zwischen Hoffnung und Cashflow. Während auf der einen Seite KI-Fantasie und Milliardeninvestitionen dominieren, liefern andere Unternehmen schon heute solide Gewinne.Mehr als 650 Milliarden Dollar fließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär