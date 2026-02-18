Bei dem neuen Produktangebot kommt maschinelles Lernen zum Einsatz, um die gezielte Kundenansprache und Rabattanreize zu fördern

TreviPay, eine vollständig verwaltete B2B-Zahlungsplattform, hat heute die Verfügbarkeit des Growth Center bekannt gegeben, eines Funktionspakets innerhalb des TreviPay Client Portals. Dieses soll bei der strategischen Identifizierung von Wachstumschancen für Käufer und beim Aufbau stärkerer, längerfristiger Lieferantenbeziehungen helfen. Dank seiner fortschrittlichen Funktionen versetzt das neue Growth Center Unternehmen in die Lage, Käuferbedürfnisse zu erkennen, Trends zu identifizieren und wichtige Schritte im Order-to-Cash-Prozess (O2C) zu optimieren. Die konfigurierbaren Add-ons sind in das globale Zahlungsnetzwerk von TreviPay integriert und werden Unternehmen dabei helfen, ihre O2C-Programme zu nutzen, um die Käuferbeziehungen zu vertiefen und eine dauerhafte Bindung zu fördern.

Für viele Lieferanten geht es beim Wachstum nicht nur um die Gewinnung neuer Käufer. Wachstum bedeutet für sie auch, bestehende Käufer zu binden, frühe Anzeichen für eine nachlassende Aktivität zu erkennen und den Vertriebs-, Betriebs- und Finanzteams praktische Wege aufzuzeigen, wie sie ohne zusätzliche Reibungsverluste agieren können. Durch die Kombination von Transaktionsdaten, Verhaltensanalysen und prädiktiver Intelligenz versetzt das TreviPay Growth Center die Kunden in die Lage, zu erkennen, wo Wachstumschancen liegen, welche Käufer Aufmerksamkeit benötigen und wie sie am besten angesprochen werden können, noch bevor es zu Umsatzeinbußen kommt.

"Das Netzwerk von TreviPay wurde mit dem Ziel aufgebaut, Unternehmen beim ihrem Wachstum zu unterstützen", so Dan Zimmerman, Chief Product and Technology Officer bei TreviPay. "Das Growth Center hilft Kunden, mithilfe von Prognosen Veränderungen im Käuferverhalten zu erkennen, Kunden wieder zu erreichen und die Wirkung von Anreizen zu messen, ohne dass dadurch zusätzliche Arbeit für andere Teams entsteht. Dies ist Teil unserer Strategie, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, den sie nicht einfach replizieren können, und zur Sicherung der langfristigen Programmleistung beizutragen."

Laut den Prognosen von TreviPay für 2026 wird KI die treibende Kraft hinter Kreditvergabe, Rechnungsstellung und Inkasso sein und das nicht nur in Form von Automatisierung, sondern auch als intelligente Technologie, die Risiken antizipiert, Umsatzverluste verhindert und die Beziehungen zwischen Käufern und Lieferanten stärkt. Das Growth Center wurde entwickelt, um Kunden bei der Umsetzung dieser Erkenntnisse und der Verbesserung der Programmleistung zu unterstützen. Das Ergebnis: Ein intelligenterer, effizienterer Ansatz für die Verwaltung von Anreizprogrammen, der Unternehmen dabei hilft, ihre Investitionen in Kundenbindung zu optimieren und zukünftiges Engagement vorherzusagen. Zu den Funktionen gehören:

Einblicke in das Verhalten von Käufern, um Verkäufern dabei zu helfen, Kauftrends und Interaktionssignale zu verstehen

Prädiktive Erkenntnisse zur Identifizierung von Käufern, bei denen das Risiko besteht, dass sie inaktiv werden, um dann gezielte Maßnahmen und Anreize zu entwickeln

Tools, die Tests und Iterationen unterstützen, damit Teams ihre Kampagnenleistung kontinuierlich verbessern können

Rabattmanagement, um Anreize mit automatisierter Nachverfolgung und Berichterstellung einfach zu konfigurieren

Dashboards, die auf einen Blick Einblick in die Programmleistung und den allgemeinen Programmzustand bieten

TreviPay Growth Center Fallstudien

Die allgemeine Verfügbarkeit für alle Kunden ist für das zweite Quartal 2026 geplant und TreviPay arbeitet weiter an der Ausweitung der Funktionen des Growth Centers. In Pilotversuchen mit einem großen in den USA ansässigen Einzelhändler prognostizierten die neuesten KI- und Machine-Learning-Modelle von TreviPay mit hoher Genauigkeit, welche Käufer inaktiv werden würden. Die identifizierten Käufer wurden durch Engagement-Kampagnen oder Anreize aktiviert.

TreviPay hat diese Prognosesignale dazu genutzt, um Käufer gezielt anzusprechen, beispielsweise durch E-Mail-Erinnerungen zu verfügbaren Guthaben in Verbindung mit gezielten Anreizen. Alle Tests führten zu einem unmittelbaren Anstieg der Neuausgaben und in einem Fall haben 59 zuvor inaktive Käufer innerhalb von acht Tagen nach der Kontaktaufnahme Einkäufe im Wert von 103.946 US-Dollar getätigt.

In einem weiteren Beispiel hat der Rebate Manager des Growth Centers, der über ein Jahr lang bei einem großen Hersteller eingesetzt wurde, mithilfe eines Verkaufsförderungsangebots ein Umsatzwachstum von 14 gegenüber dem Vorjahr erzielt.

Für die neuesten Informationen über TreviPay besuchen Sie bitte www.trevipay.com.

Über TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice CompanyTM ist eine vollständig verwaltete B2B-Zahlungsplattform für globale Marken. Unsere KI-gestützte Software zur Automatisierung der Debitorenbuchhaltung erhöht nachweislich den durchschnittlichen Bestellwert und reduziert die Forderungslaufzeit, optimiert den Order-to-Cash-Prozess und lässt sich in alle Kanäle und ERPs integrieren. TreviPay bietet ein erstklassiges Zahlungserlebnis und ist die erste Wahl führender Einzelhändler, Hersteller und Reiseunternehmen, darunter Walmart, Lenovo und United Airlines. TreviPay verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung, hat weltweit Transaktionen im Wert von über 8 Milliarden US-Dollar abgewickelt und wurde von IDC als führender Anbieter für integrierte Zahlungsanwendungen und von The Hackett Group als einer der besten Anbieter für Cash-Anwendungen ausgezeichnet. Um Zero Touch A/R zu erleben, besuchen Sie bitte www.trevipay.com.

