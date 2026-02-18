Macrobond, die globale Plattform für makroökonomische und Finanzdaten, gab heute bekannt, dass sie bei den G2 Best Software Awards 2026 in den Kategorien "Beste Finanzdienstleistungs-Softwareprodukte" und "Beste neue Softwareprodukte" ausgezeichnet wurde. Als weltweit größter und vertrauenswürdigster Software-Marktplatz erreicht G2 jährlich mehr als 100 Millionen Käufer. Die jährlichen Best Software Awards bewerten die weltweit führenden Softwareunternehmen und -produkte auf der Grundlage authentischer, aktueller Bewertungen von echten Nutzern.

"Da Käufer zunehmend auf KI-gestützte Recherchen zurückgreifen, um Softwarelösungen zu finden, muss eine Empfehlung im Moment der Antwort mit glaubwürdigen Beweisen verdient werden", sagte Godard Abel, Mitbegründer und CEO von G2. "Unsere Best Software Awards basieren auf vertrauenswürdigen Daten aus authentischen Kundenbewertungen. Sie bieten Käufern nicht nur einen objektiven, zuverlässigen Leitfaden zu den Produkten, die Teams dabei helfen, ihre beste Arbeit zu leisten, sondern sind auch der Beweis, auf den sich KI-Suchplattformen bei der Suche nach Antworten stützen. Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Gewinner, darunter Macrobond. Ein Platz auf diesen Listen ist ein Zeichen für echte Kundenwirkung."

Die Auszeichnung bei den G2 Best Software Awards 2026 bestärkt Macrobond in seiner Mission, den Standard der Finanzforschung zu verbessern. Macrobond bietet eine umfassende integrierte Forschungsplattform, die als einzige Quelle für wirtschaftliche und finanzielle Informationen dient. Durch strenge Datenkontrolle, fortschrittliche Analysewerkzeuge und ein Bekenntnis zur Transparenz ermöglicht das Unternehmen Fachleuten, Erkenntnisse zu gewinnen, auf die sie sich verlassen können.

"Die Finanzwelt tritt in eine neue Ära ein, in der Informationen nicht mehr durch den Zugang zu Daten definiert werden, sondern dadurch, wie effektiv man sie hinterfragen, validieren und kommunizieren kann. Diese Anerkennung durch G2 spiegelt unser Engagement für den Aufbau einer Plattform wider, die Klarheit in komplexe Sachverhalte bringt. Da die Forschung zunehmend KI-gestützt wird, ist unsere Vision klar: Wir wollen die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Technologie mit menschlichem Urteilsvermögen kombinieren, um Finanzfachleuten zu helfen, Entscheidungen zu treffen, hinter denen sie stehen können", sagte Stephanie Covert, Chief Executive Officer bei Macrobond.

"Macrobond ist ein integraler Bestandteil meiner täglichen Arbeit. Ich erstelle alle meine Wirtschaftscharts in Macrobond und habe die Plattform mit unserer internen Datenbank verknüpft, um proprietäre Daten neben globalen Makroindikatoren zu visualisieren. Bei der Vorbereitung von Präsentationen aktualisiere ich einfach die Charts und alles wird nahtlos aktualisiert. Macrobond hat meine Fähigkeit, unseren Kunden Erkenntnisse zu liefern und zu vermitteln, erheblich erweitert", sagte Leo Feler, Chief Economist bei Numerator.

Über die Best Software Awards von G2

Die Best Software Awards 2026 von G2 umfassen Dutzende von Auszeichnungslisten, in denen Softwareanbieter und -produkte anhand des proprietären Algorithmus von G2 bewertet werden. Die Ergebnisse basieren auf verifizierten Nutzerbewertungen von G2 und öffentlich zugänglichen Daten zur Marktpräsenz. Um für die Best Software Awards in Frage zu kommen, muss ein Softwareunternehmen oder -produkt im Kalenderjahr 2025 mindestens 10 genehmigte Bewertungen erhalten haben. Die Bewertungen spiegeln nur Daten aus Bewertungen wider, die während dieses Bewertungszeitraums abgegeben wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter G2's 2026 Best Software Awards und lesen Sie mehr über G2s Methodik.

Über G2

G2 ist der weltweit größte und vertrauenswürdigste Software-Marktplatz. Mehr als 100 Millionen Menschen darunter Mitarbeiter aller Fortune-500-Unternehmen nutzen G2 jährlich, um auf der Grundlage authentischer Bewertungen von Kollegen fundiertere Software-Entscheidungen zu treffen. Tausende von Software- und Dienstleistungsunternehmen jeder Größe arbeiten mit G2 zusammen, um ihren Ruf aufzubauen und ihr Geschäft auszubauen darunter Salesforce, HubSpot, Zoom und Adobe. Um mehr darüber zu erfahren, wo Sie Software finden, besuchen Sie www.g2.com und folgen Sie G2 auf LinkedIn.

Über Macrobond

Macrobond bietet die weltweit umfassendste integrierte Forschungsplattform, die Ökonomen, Analysten und Portfoliomanagern ermöglicht, schneller zu sehen, tiefer zu denken und klar zu handeln. Macrobond basiert auf Echtzeitdaten und kollaborativen Analysen und wird von den weltweit führenden Finanzinstituten als einzige Quelle für wirtschaftliche Informationen geschätzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.macrobond.com

