© Foto: Laura Dale - dpaUber investiert mehr als 100 Millionen US-Dollar in eigene Schnelllade-Hubs für Robotaxis. Der Schritt zielt auf Waymo - und skeptische Investoren.Uber treibt seine Offensive im Markt für autonome Fahrzeuge voran, wie Bloomberg berichtete. Der Fahrdienstvermittler will mehr als 100 Millionen US-Dollar in den Aufbau eigener Schnelllade-Stationen für Robotaxis in den USA investieren. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Eigene Lade-Hubs für maximale Auslastung Die neuen Hochleistungs-Ladezentren entstehen zunächst in der San Francisco Bay Area, in Los Angeles und in Dallas. Dort plant Uber gemeinsam mit Technologiepartnern den Start öffentlicher Robotaxi-Dienste. Ziel ist es, im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE