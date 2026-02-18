Die FedRAMP Authorization bestätigt, dass die sichere, Cloud-native, intelligente physische und digitale Druckautomatisierungsplattform von Vasion als vertrauenswürdig für die Modernisierung der Abläufe von Bundesbehörden eingestuft wird.

Vasion, ein Marktführer im Bereich serverloses Drucken und intelligente Druckautomatisierung, hat heute bekannt gegeben, im Rahmen des Federal Risk and Authorization Management Program die FedRAMP High Authorization to Operate (ATO) erhalten zu haben. Diese Autorisierung entspricht dem strengsten Sicherheitsstandard für den öffentlichen Sektor.

At V3, Vasion Co-Founder and CEO Ryan Wedig unveiled the Intelligent Print Automation platform and challenged every Vasioneer to embrace a Mission of Aspirational Performance that demands collaboration, creativity, and courage. With Vasion's recent FedRAMP High Authorization, the company is making digital transformation attainable for everyone, including federal agencies with the most stringent security requirements.

"Ich möchte mich zunächst bei der DISA bedanken. Die DISA ist schon seit langem Kunde und ein wichtiger Sponsor, der uns dabei unterstützt hat, diesen mehrere Jahre dauernden, komplexen Prozess zu meistern", so Ryan Wedig, CEO und Mitbegründer von Vasion. "Die meisten unserer Kunden schätzen uns wegen unserer Fähigkeit, die Herausforderungen des physischen Drucks zu automatisieren. Diese Autorisierung eröffnet noch viel größere Möglichkeiten. Sie versetzt unsere Kunden mit den höchsten Sicherheitsanforderungen in die Lage, unsere gesamte Plattform zu nutzen, um sowohl physisch als auch digital gedruckte Dokumente durch komplexe, KI-gesteuerte Workflows sicher zu automatisieren."

Vasion hat den Autorisierungsprozess dank der Unterstützung der Defense Information Systems Agency (DISA) erfolgreich abgeschlossen, die die primäre Organisation für Cybersicherheit und IT-Infrastruktur des US-Verteidigungsministeriums ist. Diese Unterstützung verdeutlicht die strategische Bedeutung der Druck- und Output-Automatisierungsfunktionen von Vasion für die Cloud-basierten Operationen der US-Bundesbehörden.

Die FedRAMP High Authorization bestätigt, dass Vasion die strengsten Sicherheits- und Compliance-Standards von FedRAMP erfüllt und die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten in allen missionskritischen Bereichen der Arbeit der US-Regierung gewährleistet.

"Die Grundlage für diese Autorisierung wurde bereits 2016 gelegt. Damals haben wir die strategische Entscheidung getroffen, die Plattform von Grund auf neu aufzubauen, um sie Cloud-nativ, Multi-Tenant und vollständig unveränderlich zu gestalten", so Corey Ercanbrack, Chief Technology Officer bei Vasion. "Viele unserer Mitbewerber haben ihre alten On-Premise-Produkte gehostet und als SaaS bezeichnet. Wir hingegen haben eine Cloud-native Lösung entwickelt. Dank dieser Architektur haben wir FedRAMP High mit einer eigens dafür entwickelten Plattform erreicht, ohne eine Nachrüstung vornehmen zu müssen. Bundesbehörden können nun auf eine intelligente Druckautomatisierungslösung für alle ihre physischen und digitalen Druck-Workflows zurückgreifen, die sich mit einem einzigen Klick in die neuesten KI-Modelle integrieren lässt."

Die FedRAMP High Authorization ermöglicht es Vasion, Regierungsbehörden zu bedienen, die FedRAMP-autorisierte Cloud-Dienste für ihre Dokumentenprozesse und kritischen Druckvorgänge benötigen. Vasion verfügt bereits über Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau, einschließlich ISO 42001-, ISO 27001- und SOC 2-Zertifizierungen, fortschrittlicher Verschlüsselung und umfassender Audit-Trails, die den Sicherheitsanforderungen der US-Bundesbehörden entsprechen.

Über Vasion

Vasion ist die intelligente Druckautomatisierungsplattform, die die digitale Transformation für alle erreichbar macht, indem sie Druckserver überflüssig macht, Druckumgebungen konsolidiert und Workflows digitalisiert. Wir definieren modernes Output-Management mit der weltweit fortschrittlichsten und sichersten Cloud-nativen Plattform neu und verwandeln das, was seit jeher das größte Problem der IT war, nämlich das Drucken, in einen strategischen Vorteil. Mehr als 13.500 Kunden weltweit, darunter Hunderte der weltweit führenden Unternehmen, vertrauen auf Vasion, um ihre Umgebungen zu modernisieren und für KI zu öffnen. Mit Vasion funktioniert die digitale Transformation für alle. Erfahren Sie mehr unter www.vasion.com.

Über FedRAMP

Das Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) ist ein regierungsweites Programm, das einen standardisierten Ansatz zur Sicherheitsbewertung, Autorisierung und kontinuierlichen Überwachung von Cloud-Produkten und -Dienstleistungen bietet. FedRAMP wurde 2011 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Einführung sicherer Cloud-Dienste in der gesamten US-Bundesregierung zu fördern, indem es einen "einmalig durchführen, mehrfach nutzen"-Ansatz für Cloud-Sicherheitsautorisierungen bietet. Weitere Informationen erhalten Sie unter fedramp.gov.

