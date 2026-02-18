Anzeige
18.02.2026 22:57 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.241 Punkte

DOW JONES--Etwas leichter hat sich am Mittwoch nachbörslich die Flatexdegiro-Aktie gezeigt mit rund 33,05 Euro nach 33,22 Euro zum Xetra-Schluss. Der Onlinebroker hatte am Abend mitgeteilt, zukünftig jährlich 20 Prozent des Konzernergebnisses ausschütten zu wollen. Zudem teilte das Unternehmen vorläufige Zahlen für 2025 mit, die bei Gewinn und Umsatz am oberen Rand der Prognosespannen lagen. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
25.241    25.278    -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 16:24 ET (21:24 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
