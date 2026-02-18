Wer heute erfolgreich Merchandise verkaufen will, kann sich lange Lieferzeiten oder Qualitätsmängel nicht leisten. Spreadconnect (die Print-on-Demand Integrationslösung der Spread Group) und Spreadshop (die All-in-One Shop-Lösung) ermöglichen Creators und Unternehmen jetzt den risikofreien Markteinstieg durch eine leistungsstarke Kombination aus branchenführender Geschwindigkeit und höchster Veredelungsqualität.

Kostenfreien Merchandise Shop eröffnen und mit superschneller Lieferung und Top Qualität begeistern

Mit einer optimierten Produktionszeit, bei der 95 aller Bestellungen innerhalb von 48 Stunden versandbereit sind, sowie neuen Technologien wie der Atlas Max und Premium-Stickerei, bestätigen die Marken der Spread Group erneut ihre Position als Vorreiter im Print-on-Demand-Service: Keine Lagerhaltung, kein finanzielles Risiko, aber volle Skalierbarkeit für virales Wachstum.

Geschwindigkeit als Wettbewerbsvorteil: Die 48-Stunden-Benchmark

In der Welt des E-Commerce und Social Commerce entscheidet oft die Liefergeschwindigkeit über den Verkaufserfolg. Spreadshop hat seine interne Produktion so optimiert, dass fast alle Bestellungen die Produktionsstätten innerhalb von zwei Tagen verlassen eine der schnellsten Raten in der gesamten Print-on-Demand-Branche.

Möglich wird dies durch eine globale Infrastruktur mit drei eigenen Produktionsstätten in den USA und Europa (Polen Tschechien). Diese geografische Verteilung sorgt für kurze Lieferwege und damit zufriedenere Endkunden.

Egal ob für aufstrebende TikTok-Creators oder etablierte E-Commerce-Unternehmen: Die Kapazität, täglich zehntausende Bestellungen zu verarbeiten, garantiert Zuverlässigkeit selbst wenn ein Design über Nacht viral geht ("Hype-Skalierbarkeit").

"Unser Ziel ist es zu beweisen, dass On-Demand-Produktion qualitativ mit traditionellen Modemarken mithalten kann. Durch die Kombination von industrieller Haltbarkeit mit branchenführender Geschwindigkeit bieten wir Creators und Unternehmen die nötige Verlässlichkeit, um risikofrei eine nachhaltige Marke aufzubauen" Marko Staer, Head of Spreadshop

Retail-Qualität on Demand: Langlebigkeit, Farbbrillanz und Präzision

Für professionelle Creators und Marken ist die Priorität klar: Drucke müssen häufigem Waschen standhalten, Farben müssen strahlen und Details präzise sein. Die Spread Group löst dieses Qualitätsversprechen durch spezialisierte Produktionsmethoden ein, die auf unterschiedliche Designanforderungen zugeschnitten sind:

Digital Direkt (DD): Angetrieben von der Kornit Atlas Max Technologie, ist dieses Verfahren der Goldstandard für komplexe Designs. Es ermöglicht unbegrenzte Farbkombinationen und feinste Schattierungen (Farbverläufe) und liefert eine Haptik und Optik, die dem klassischen Siebdruck in nichts nachsteht.

Angetrieben von der Kornit Atlas Max Technologie, ist dieses Verfahren der Goldstandard für komplexe Designs. Es ermöglicht unbegrenzte Farbkombinationen und feinste Schattierungen (Farbverläufe) und liefert eine Haptik und Optik, die dem klassischen Siebdruck in nichts nachsteht. Direct-to-Film (DTF): Bekannt für außergewöhnliche Farbbrillanz und Haltbarkeit, ist DTF die ideale Lösung für Designs, die auf verschiedenen Materialien "poppen" müssen, bei gleichzeitig hoher Waschbeständigkeit.

Bekannt für außergewöhnliche Farbbrillanz und Haltbarkeit, ist DTF die ideale Lösung für Designs, die auf verschiedenen Materialien "poppen" müssen, bei gleichzeitig hoher Waschbeständigkeit. Premium-Stickerei: Durch den Einsatz moderner 3-Farben-Maschinen bietet die Stickerei eine robuste, langlebige Veredelung, die den wahrgenommenen Wert des Merchandise deutlich steigert.

Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung bietet die Spread Group die konsistente, industrielle Ausführungsqualität, die verlässliche Partner erwarten.

Nahtlose Integration für jede Plattform

Die Hürden für den Verkaufsstart waren nie niedriger. Spreadconnect richtet sich an Nutzer mit bestehenden Shopsystemen und bietet native Plugins für Shopify, WooCommerce, TikTok Shop (in den USA), Squarespace und Magento (Adobe Commerce). So läuft das Fulfillment nahtlos im Hintergrund, während der Händler die volle Kontrolle über Kundendaten und Branding behält.

Optimieren Sie Ihren Merchandising-Workflow mit Spreadshop, der flexiblen, einsatzbereiten Shop-Lösung kostenlos und inklusive integrierter Print-on-Demand-Produkte. Entwickelt für Creators und Unternehmen ohne bestehende Shop-Infrastruktur, bietet es direkte Integrationen zu YouTube und Meta. Dies ermöglicht den Start eines vollständig gebrandeten Merchandise-Stores ohne technischen Einrichtungsaufwand oder Produktionsmanagement.

Verantwortungsvolles Merchandising

Nachhaltigkeit ist für moderne Konsumenten und Algorithmen gleichermaßen entscheidend. Das Print-on-Demand-Prinzip ist der Kern der Nachhaltigkeitsstrategie: Es wird nur produziert, was tatsächlich bestellt wurde. Überproduktion und "Fast-Fashion-Müllberge" werden so vermieden. Zudem nutzt die Produktion vegane, ungiftige Farben und bietet ein breites Sortiment an zertifizierter Bio-Kleidung.

Über die Spread Group Die Spread Group ist ein globaler Anbieter von individualisiertem Merchandising und Print-on-Demand-Services. Mit den Marken Spreadshop und Spreadconnect ermöglicht das Unternehmen jedem von Einzelpersonen bis hin zu Großkonzernen Ideen auf Textilien zu bringen und weltweit zu vermarkten.

Jetzt starten: Registrieren Sie sich kostenlos und verkaufen Sie Ihren ersten Artikel in nur wenigen Minuten: https://www.spreadshop.de/

