SAN ANTONIO, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein Anbieter von Hybrid-Multicloud- und KI-Lösungen, und Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), ein weltweit führender Anbieter von operativen KI-Plattformen, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Foundry und Artificial Intelligence Platform (AIP) von Palantir schnell in der Produktion einzusetzen und zu betreiben, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Durch diese Partnerschaft wird das geregelte Betriebsmodell von Rackspace für konsistente Sicherheit, Betriebskontrollen und Compliance vom Rand bis zum Kern und zur Cloud sorgen, sodass Kunden KI-Anwendungsfälle mit Palantir innerhalb von Wochen oder Monaten statt Monaten oder Jahren in der Produktion einsetzen können. Die Unternehmen arbeiten auch zusammen, um die Palantir-Software in den Private Cloud- und UK Sovereign-Rechenzentren von Rackspace zu betreiben. Dies ist besonders wichtig für regulierte Branchen, in denen KI-Implementierungen strenge Anforderungen an Datensouveränität und Compliance erfüllen müssen.

Unternehmen haben Schwierigkeiten, den geschäftlichen Nutzen von KI- und Datenplattformen auszuschöpfen, da die Bereitstellung und der Betrieb dieser Systeme in großem Maßstab spezielles Fachwissen erfordern, über das sie intern oft nicht verfügen. Als strategischer Partner von Palantir im Bereich Datenmigration und globale Implementierungsdienste wird Rackspace Kunden dabei unterstützen, ihre wichtigsten geschäftlichen Probleme zu priorisieren, und anschließend die Implementierung durchführen. Dazu gehören die Datenaufbereitung, das Hosting und der laufende Betrieb der Palantir-Plattform, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit verfügt Rackspace über 30 von Palantir geschulte Ingenieure, die Datenmigrationen durchführen und einen vorausschauenden Ansatz zur Lösung von weitreichenden Kundenproblemen verfolgen. In den nächsten 12 Monaten soll diese Zahl auf über 250 erhöht werden.

"Unternehmen brauchen KI, die in der Produktion funktioniert, nicht nur in Demos", erklärt Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology. "Die Plattform von Palantir ermöglicht es Kunden in Verbindung mit den kontrollierten Cloud-Operationen von Rackspace und unserem gemeinsamen, vorausschauenden Engineering-Ansatz, die Amortisationszeit zu verkürzen und mit Governance und Sicherheit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dies ist besonders in regulierten Branchen von Bedeutung."

Die Partnerschaft verbindet die 25-jährige Erfahrung von Rackspace im Management geschäftskritischer Unternehmens-Workloads in hybriden Umgebungen mit der Entscheidungsintelligenz-Plattform von Palantir. Kunden können von einem schlüsselfertigen Bereitstellungsmodell profitieren, das Risiken und betriebliche Belastungen reduziert und die Amortisationszeit verkürzt. Für regulierte und datensensible Organisationen dient diese Partnerschaft dazu, mehr Vertrauen in den Einsatz fortschrittlicher KI-Funktionen in einer privaten Cloud-Umgebung zu schaffen, die die Anforderungen an Souveränität, Sicherheit und Datenresidenz erfüllt.

"Unternehmen, die unsere KI-Betriebssysteme einsetzen, verändern ihre Stückkosten grundlegend. Im Zusammenhang mit der Migration komplexer Datenumgebungen verkürzt Palantir AIP die Fertigstellungszeiten von Jahren auf Tage. Rackspace wird unseren Kunden dabei helfen, die Einführung zu beschleunigen und dadurch in ihren jeweiligen Branchen eine Führungsrolle zu übernehmen", so Sameer Kirtane, Head of US Commercial bei Palantir.

Integrierte Servicebereitstellung über den gesamten Stack hinweg

Kunden wünschen sich eine einheitliche Methode zur Bereitstellung, Steuerung und zum Betrieb von KI in ihren Datenumgebungen, die Verantwortlichkeit und messbare Ergebnisse gewährleistet. Im Gegensatz zu Punktlösungen, bei denen Kunden Infrastruktur, Datenpipelines und KI-Operationen separat verwalten müssen, zielt diese Partnerschaft darauf ab, End-to-End-Infrastruktur-Hosting, Datenmigration, Implementierungsservices und fortlaufende Managed Operations als integrierten Service anzubieten.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von Hybrid-Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Palantir

Grundlegende Software von morgen. Heute geliefert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.palantir.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu: den Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich des Umfangs und der Bedingungen von Verträgen und zukünftigen Partnerschaftsaktivitäten, den erwarteten Vorteilen der Partnerschaft und den Softwareplattformen und Dienstleistungen der Unternehmen, den Vorhaben von Rackspace, seine von Palantir geschulten technischen Ressourcen zu erweitern, den erwarteten Zeitplänen für die Bereitstellung und die Kundenergebnisse, der Fähigkeit, Palantir-Software in den Rechenzentren von Rackspace zu betreiben, sowie anderen Aussagen zu zukünftigen Fähigkeiten, Dienstleistungen und Geschäftserwartungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Informationen und beruhen auf den aktuellen Erwartungen sowie den Einschätzungen und Annahmen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die außerhalb der Kontrolle der Unternehmen liegen.

Für Palantir umfassen diese Risiken und Ungewissheiten die Fähigkeit, die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, die Unfähigkeit der Plattformen von Palantir, die Kunden zufrieden zu stellen oder die gewünschte Leistung zu erbringen, die Häufigkeit oder Schwere von Software- und Implementierungsfehlern, die Zuverlässigkeit der Plattformen von Palantir und die Möglichkeit der Kunden, den Vertrag zu ändern oder zu kündigen. Für Rackspace umfassen diese Risiken und Unsicherheiten die Fähigkeit, qualifiziertes technisches Personal zu rekrutieren, auszubilden und zu binden, die Fähigkeit, Managed Services in der beschriebenen Größenordnung und Qualität erfolgreich zu erbringen, technische Herausforderungen beim Betrieb der Palantir-Software in Rackspace-Umgebungen, die Akzeptanz durch die Kunden sowie die Fähigkeit, die hier beschriebenen Zeitpläne für die Bereitstellung und Geschäftsergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Unsicherheiten sind in den Unterlagen enthalten, die Rackspace Technology und Palantir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Weder Rackspace Technology noch Palantir verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

