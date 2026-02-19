Insgesamt kombiniert das Unternehmen substanzielle Ressourcen, starke Wirtschaftlichkeit, institutionelle Unterstützung und Explorationspotenzial in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion.

in einem Umfeld, in dem der Goldpreis weiterhin von geopolitischen Unsicherheiten, Inflationserwartungen und globalen Zinspolitiken beeinflusst wird, rückt die Suche nach qualitativ hochwertigen Goldprojekten zunehmend in den Fokus der Investoren. Steigende Goldpreise und eine hohe Nachfrage nach sicheren Werten schaffen für Explorations- und Entwicklungsunternehmen wie Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) attraktive Chancen, den Wert ihrer Projekte zu realisieren und frühzeitig von einem robusten Rohstoffmarkt zu profitieren.

Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) steigert Ressourcen enorm und demonstriert dabei hohes Renditepotenzial!

Erst Ende Januar des laufenden Jahres hat Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) bedeutende Ergebnisse seiner Preliminary Economic Assessment (PEA) und seiner aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein unternehmenseigenes Moss Gold-Projekt in Nordwest-Ontario, Kanada veröffentlicht! Diese Meldungen sind das, was man allgemeinhin einen Meilenstein nennt. Denn hierdurch wurde das immense wirtschaftliche Potenzial des Projekts nochmals deutlich unterstrichen und zugleich die nächste Phase der Projektreife eingeläutet.

Die PEA, erstellt in Übereinstimmung mit den kanadischen NI 43-101-Standards, zeigt robuste wirtschaftliche Kennzahlen selbst unter konservativen Annahmen, wie im Basisfall. Dieser legt einen Goldpreis von gerade einmal 2.750 USD pro Unze und einen Silberpreis von 35 USD pro Unze zugrunde, woraus sich schon ein nach Steuern Nettobarwert (NPV 5%) von rund 2,23 Milliarden CAD ergibt, bei einer internen Verzinsung (IRR) von 22,1%. Die Kapitalrückflusszeit liegt dabei bei rund 3,2 Jahren.

Bei Berechnung eines Goldpreises von 4.600 USD pro Unze übersteigt der NPV (5%) sogar 6,5 Mrd. CAD mit einer IRR von fast 49% und einer Amortisation von nur rund einem Jahr. Das zeigt, dass das signifikante Wertsteigerungspotenzial bei günstigen Marktbedingungen.

Quelle: Gold X2 Mining

Die PEA prognostiziert zudem eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 265.000 Unzen Gold und 374.000 Unzen Silber über eine Projektlaufzeit von etwa 13,2 Jahren. Insgesamt könnten rund 3,6 Mio. Unzen Gold und rund 5,05 Mio. Unzen Silber produziert werden, durch eine 30.000 t/Tag-Verarbeitungskapazität und ein kosteneffizientes Betriebsprofil mit All-in Sustaining Costs (AISC) von rund 1.188 USD pro Unze.

Parallel zur wirtschaftlichen Bewertung wurde die Mineralressourcenschätzung (MRE) aktualisiert und erweitert. Die neue Schätzung, gültig zum 16. Januar 2026, umfasst angezeigte Ressourcen von ca. 2,125 Mio. Unzen Gold bei 1,03 g/t Au sowie abgeleitete Ressourcen von rund 3,910 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich 0,97 g/t Au. Entsprechende Silberressourcen betragen 3,160 Mio. Unzen (angezeigt) und 6,273 Mio. Unzen (abgeleitet).

Quelle: Gold X2 Mining

Diese aktualisierte MRE resultiert aus einer verbesserten strukturellen und lithologischen Modellierung sowie intensiven Bohrprogrammen im Jahr 2025, die zu einer 73%igen Steigerung der angezeigten-Unzen führten.

Die MRE und die PEA bilden gemeinsam eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung des Moss Gold-Projekts hin zu einer Machbarkeitsstudie und späteren Genehmigungs- und Planungsphasen. Die Kombination aus robusten wirtschaftlichen Kennzahlen, substantiell vergrößerten Ressourcen und einem Projekt mit günstiger Infrastruktur (Anbindung an den Trans-Canada Highway sowie eine kostengünstige Hochspannungs-Stromleitung in rund 12 km Entfernung) positioniert Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) effektiv als aufstrebenden Produzenten in einem der attraktivsten Goldbezirke Nordamerikas.

Gold X2 gewinnt strategische Top-Investoren und stärkt die Finanzbasis für den nächsten Wachstumsschritt!

Ebenfalls Ende Januar 2026 setzte Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) mit einer strategisch bedeutenden Unternehmensmeldung ein starkes Signal an den Kapitalmarkt. Im Mittelpunkt stand die erfolgreiche Sicherung einer umfangreichen Finanzierung sowie der Einstieg namhafter strategischer Investoren, die das Entwicklungspotenzial des unternehmenseigenen Moss Gold Project klar validieren.

Mit der Beteiligung von AngloGold Ashanti (Marktkapitalisierung von ca. 54 Mrd. USD), einem der weltweit führenden Goldproduzenten, gewinnt Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) nicht nur substanzielle finanzielle Mittel, sondern auch einen strategischen Partner mit tiefgehender operativer und technischer Expertise. Der Einstieg eines etablierten Branchenführers wird am Markt regelmäßig als Qualitätssiegel interpretiert, da umfangreiche Due-Diligence-Prüfungen einer Beteiligung vorausgehen. Ergänzend beteiligt sich mit Hess Capital ein weiterer kapitalstarkerInvestor, was die institutionelle Unterstützung zusätzlich unterstreicht.

Insgesamt war es Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) möglich, ein Finanzierungspaket über 115,9 Mio. CAD zu arrangieren. Dabei wurden 75.659.611 Charity Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 1,233 CAD pro Aktie, was einem Aufschlag von 37% auf den vereinbarten Back-End-Preis von 0,90 CAD pro Aktie entspricht, die von AngloGold Ashanti und einem nicht genannten strategischen Investor gezeichnet werden sollen. Nach Abschluss der Transaktion wird AngloGold Ashanti eine Beteiligung von 9,9% an Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) halten. Darüber hinaus will Hess Capital 23,8 Mio. Einheiten im Gesamtwert von 22,61 Mio. CAD.

Die frischen Mittel stärken die Bilanz signifikant und verschaffen dem Unternehmen die notwendige finanzielle Flexibilität, um die nächsten Entwicklungsschritte konsequent voranzutreiben. Dazu zählen weiterführende Explorationsprogramme, Infill-Bohrungen zur Ressourcenkonvertierung sowie vorbereitende Arbeiten für die nächste Studienphase. Besonders positiv ist dabei, dass das das Projekt in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion in Ontario liegt - mit bestehender Infrastruktur, politischer Stabilität und klaren regulatorischen Rahmenbedingungen.

49 m mit 2,13 g/t Gold in der Hauptzone sind mehr als eine Ansage!

Die kürzlich veröffentlichten Bohrergebnisse von Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) sorgen für neue Dynamik rund um das unternehmenseigene Moss Gold Projekt in Nordwest-Ontario. Die aktuellen Analyseergebnisse bestätigen nicht nur die Kontinuität der bekannten Mineralisierung, sondern zeigen auch hochgradige Abschnitte innerhalb breiter mineralisierter Zonen - eine Kombination, die für die wirtschaftliche Optimierung eines Tagebauprojekts besonders wertvoll ist.

Mehrere Bohrlöcher durchschnitten signifikante Goldintervalle über beachtliche Mächtigkeiten und erweitern die bekannte Mineralisierung sowohl entlang des Streiches als auch in der Tiefe. Besonders hervorzuheben sind Zonen mit überdurchschnittlichen Goldgehalten, die innerhalb größerer Hüllzonen liegen. Solche Strukturen sind aus Investorensicht attraktiv, da sie Flexibilität im Minenplan ermöglichen: Höhergradige Bereiche können in frühen Produktionsphasenpriorisiert werden und damit die Kapitalrückführung beschleunigen.

Quelle: Gold X2 Mining

Die Ergebnisse stützen zudem das geologische Modell, das bereits der jüngsten Ressourcenschätzung zugrunde lag, und liefern wertvolle Daten für weitere Infill-Bohrungen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, zusätzliche Ressourcen in höhere Kategorien umzuwandeln - ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur nächsten technischen Studie. Gleichzeitig deutet die Ausdehnung der Mineralisierung darauf hin, dass das das Explorationspotenzial des Projekts noch nicht ausgeschöpft ist.

Fazit: Starkes Goldprojekt mit strategischer Unterstützung und erheblichem Wertsteigerungspotenzial

Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) präsentiert sich aktuell als wachstumsstarker Goldentwickler mit klarer strategischer Ausrichtung. Das Moss Gold Projekt vereint eine robuste und zuletzt deutlich erweiterte Ressourcengrundlage mit überzeugenden wirtschaftlichen Kennzahlen aus der jüngsten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie. Attraktive Produktionsprofile, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und ein signifikantes Hebelpotenzial auf steigende Goldpreise bilden dabei das Fundament der Investment-Story.

Zusätzliche Stärke erhält das Unternehmen durch die erfolgreiche Kapitalaufnahme und den Einstieg strategischer Investoren wie AngloGold Ashanti, was als klare externe Validierung der Projektqualität gewertet werden kann. Die gesicherte Finanzierung reduziert das Entwicklungsrisiko erheblich und schafft Planungssicherheit für die nächsten Meilensteine in Richtung Machbarkeitsstudie.

Insgesamt kombiniert Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) substanzielle Ressourcen, starke Wirtschaftlichkeit, institutionelle Unterstützung und Explorationspotenzial in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

