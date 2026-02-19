Elliott Investments mischt Unternehmen am liebsten als aktivistischer Investor auf. Aber Chef und Mitgründer Paul Singer geht auch gerne mal größere Wetten gegen den Markt ein, wie das jüngste 13F-Filing zeigt. Der aktivistische Investor Paul Singer und sein Investment-Vehikel Elliott Investment Management haben im 4. Quartal 2025 ihren Wetteinsatz gegen den Energie- und Konsumgütersektor massiv erhöht. Wie aus dem neuesten 13F-Filing hervorgeht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE