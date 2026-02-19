Anzeige
Donnerstag, 19.02.2026
Kauf-Alarm: Noch unter 2x Umsatz bewertet - aber wie lange noch?
Markus Weingran
19.02.2026 06:27 Uhr
Tage gezählt: Evans warnt vor KI-Schock: "Nur wenige Softwareunternehmen werden überleben"

Der erfolgreiche Fondsmanager Nick Evans zieht Konsequenzen aus dem KI-Boom und verkauft fast alle Softwareaktien seines Fonds. Er warnt, dass viele Unternehmen die Disruption nicht überstehen werden.Die durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Marktbewegung sorgt für Gewinner - vor allem im Halbleiterbereich - und für Verlierer: die klassische Anwendungssoftware. Nick Evans, Manager des globalen Technologie-Fonds von Polar Capital, hat bereits frühzeitig reagiert und fast alle Beteiligungen in diesem Sektor verkauft. Der Fonds hat laut Bloomberg in den vergangenen zwölf Monaten 99?Prozent der Konkurrenz übertroffen und auf Fünfjahressicht 97?Prozent, was Evans in eine komfortable Position …

© 2026 Markus Weingran
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
