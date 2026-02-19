Tage gezählt: Evans warnt vor KI-Schock: "Nur wenige Softwareunternehmen werden überleben"

Der erfolgreiche Fondsmanager Nick Evans zieht Konsequenzen aus dem KI-Boom und verkauft fast alle Softwareaktien seines Fonds. Er warnt, dass viele Unternehmen die Disruption nicht überstehen werden.Die durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Marktbewegung sorgt für Gewinner - vor allem im Halbleiterbereich - und für Verlierer: die klassische Anwendungssoftware. Nick Evans, Manager des globalen Technologie-Fonds von Polar Capital, hat bereits frühzeitig reagiert und fast alle Beteiligungen in diesem Sektor verkauft. Der Fonds hat laut Bloomberg in den vergangenen zwölf Monaten 99?Prozent der Konkurrenz übertroffen und auf Fünfjahressicht 97?Prozent, was Evans in eine komfortable Position …Den vollständigen Artikel lesen ...
