DJ EUREX/DAX-Futures knapp behauptet
DOW JONES--Mit einem kleinen Abschlag zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.56 Uhr 5 Punkte auf 25.287. In den Handel gegangen war er mit 25.262 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.322 und das Tagestief bei 25.262 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 189 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2026 23:58 ET (04:58 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News