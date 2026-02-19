Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 19.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Noch unter 2x Umsatz bewertet - aber wie lange noch?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
19.02.2026 06:39 Uhr
190 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Februar

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Februar 

=== 
*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 BI-PK) 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis und Strategieupdate 
     (09:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK) 
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick 2026 
     (09:00 BI-PK) 
  07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis 
  07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q 
*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategieupdate 2030 
  07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und 2025 
*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis 
*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember 
*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission 
     zu digitalem Euro 
  12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, 
  12:30 EU/EZB Vizepräsident de Guindos, Rede in Handelskammer beim 
     Valencia-Andersen Event 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q 
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK) 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 223.000 
     zuvor:  227.000 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember 
     PROGNOSE: -55,5 Mrd USD 
     zuvor:  -56,3 Mrd USD 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar 
     PROGNOSE: 10,0 
     zuvor:   12,6 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar 
     PROGNOSE: -11,7 
     zuvor:  -12,4 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm 
     zuvor:  -0,3% gg Vm 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 23:05 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Konversation mit 
     stellvertretendem Vorsitzenden von Goldman Sachs und ehemaligem 
     Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Kaplan 
 
    - CY/Beginn des informellen Treffens der EU-Handelsminister 
     (bis 20. Februar) 
    - Börsenfeiertag: China 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.