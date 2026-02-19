DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Februar

=== *** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 BI-PK) *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) *** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis und Strategieupdate (09:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick 2026 (09:00 BI-PK) 07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis 07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategieupdate 2030 07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis 08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und 2025 *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember *** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission zu digitalem Euro 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, 12:30 EU/EZB Vizepräsident de Guindos, Rede in Handelskammer beim Valencia-Andersen Event *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 227.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -55,5 Mrd USD zuvor: -56,3 Mrd USD *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: 10,0 zuvor: 12,6 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar PROGNOSE: -11,7 zuvor: -12,4 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 23:05 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Konversation mit stellvertretendem Vorsitzenden von Goldman Sachs und ehemaligem Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Kaplan - CY/Beginn des informellen Treffens der EU-Handelsminister (bis 20. Februar) - Börsenfeiertag: China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

