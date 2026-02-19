© Foto: Silas Stein/dpaNach US-Börsenschluss am Mittwoch: eBay springt zeitweise über 8 Prozent. LSEG-Konsens klar geschlagen - und dann kommt der Depop-Deal für 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Hintergründe.eBay greift zu und erwirbt den Secondhand-Fashion-Marktplatz Depop von Etsy für rund 1,2 Milliarden US-Dollar in bar. Der Abschluss wird im zweiten Quartal erwartet. Plötzlich wirkt das 30 Jahre alte Internet-Urgestein wieder wie ein Wachstumswert. Dieser Timing-Treffer kommt nicht zufällig. Parallel zum Depop-Coup liefert eBay nämlich Zahlen, die den Wall-Street-Konsens (LSEG) übertreffen und die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 8 Prozent nach oben katapultieren. Die Etsy-Aktie legte sogar …Den vollständigen Artikel lesen
