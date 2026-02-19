Ein asiatischer Technologiekonzern mit ambitionierter Expansion in ein zukunftsweisendes Geschäftsfeld stand zuletzt stark unter Druck. Mehrere Zwischenfälle belasteten das Vertrauen - nun mehren sich jedoch die Anzeichen einer Stabilisierung. Der innovative Player könnte schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen.Die Kurskorrektur war schmerzhaft. Vorfälle im Zusammenhang mit der neuen Produktkategorie lösten eine breite Diskussion über Sicherheitsstandards aus. Inzwischen hat die Politik reagiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär