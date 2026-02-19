DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

KNDS - Die KfW ist dabei, Investmentbanker als Berater für eine mögliche Beteiligung der Bundesregierung beim deutsch-französischen Leopard-Panzerhersteller KNDS auszuwählen. Nach Informationen der Börsen-Zeitung von zwei mit der Sache vertrauten Personen hat die Staatsbank mehrere Investmentbanken vorsprechen lassen, die sich um das Beratungsmandat bewerben. Die KfW, die einen Kommentar dazu ablehnte, würde den Einstieg des Bundes als Weisungsgeschäft für das Verteidigungsministerium ausführen. Die Suche nach einer Investmentbank als Berater ist ein starkes Signal dafür, dass die Grundsatzentscheidung über die Beteiligung in Berlin gefallen zu sein scheint. Eine offizielle Aussage dazu gibt es noch nicht. (Börsen-Zeitung)

JPMORGAN - JPMorgan Chase befindet sich laut mit den Gesprächen vertrauten Personen in Verhandlungen über die Bereitstellung von Bankdienstleistungen für den Friendensrat, eine von den USA geführte Institution, die mit dem Wiederaufbau des Gazastreifens beauftragt ist und die US-Präsident Donald Trump als Konkurrenz zur UNO positionieren möchte. JPMorgan lehnte es ab, seine Interaktionen mit der neuen Institution zu kommentieren. Zwei mit der Situation vertraute Personen sagten jedoch, die Bank diskutiere die Bereitstellung von Dienstleistungen wie die Abwicklung von Zahlungen an und von dem Gremium. (Financial Times)

ACCENTURE - Accenture hat damit begonnen, die Nutzung seiner KI-Tools durch die Mitarbeiter zu überwachen, um Entscheidungen über Beförderungen auf höchster Ebene zu treffen. Das Unternehmen mit Sitz in Dublin habe den stellvertretenden Direktoren und leitenden Managern mitgeteilt, dass eine Beförderung in Führungspositionen die "regelmäßige Nutzung" von Künstlicher Intelligenz (KI) erfordern würde, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen sowie eine interne E-Mail. (Financial Times)

